Kritik veri açıklandı, dolar 6 TL'nin altına düştü

Dün 6.0168'e kadar gerileyen, bu sabah saatlerinde en yüksek 6.08'i gören Dolar/TL ağustos ayı cari açık verisi açıklandıktan sonra 5.99 TL'ye kadar geriledi.

6,06'dan başladı

Yeni güne 6,06 TL seviyesinden başlayan dolar, en üksek 6,08'i gördü. Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerinin açıklanmasının ardından dolar, yüzde 1.3 düşüşle 5.9930'a indi. Türkiye ekonomisi ağustos ayında Eylül 2015'ten bu yana ilk kez cari fazla verdi.

Salı günü açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından 6.13 TL'nin üzerinde hareket eden dolar/TL dün güne 6.10 seviyesinden başlamış, öğleden sonra 6.0168'e dek inmişti.

Gözler Brunson kararında

Gözler yarın gerçekleşmesi beklenen ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın davasına çevrildi. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan Brunson halihazırda ev hapsinde tutuluyor.