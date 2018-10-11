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Kritik veri açıklandı, dolar 6 TL'nin altına düştü

Yeni güne 6,0694 TL seviyesinden başlayan dolar ağustos ayı ödemeler dengesi verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 1.3 düşüşle 6 TL'nin altına geriledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:23
Kritik veri açıklandı, dolar 6 TL'nin altına düştü

Dün 6.0168'e kadar gerileyen, bu sabah saatlerinde en yüksek 6.08'i gören Dolar/TL ağustos ayı cari açık verisi açıklandıktan sonra 5.99 TL'ye kadar geriledi.

6,06'dan başladı

Yeni güne 6,06 TL seviyesinden başlayan dolar, en üksek 6,08'i gördü. Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerinin açıklanmasının ardından dolar, yüzde 1.3 düşüşle 5.9930'a indi. Türkiye ekonomisi ağustos ayında Eylül 2015'ten bu yana ilk kez cari fazla verdi.

Salı günü açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından 6.13 TL'nin üzerinde hareket eden dolar/TL dün güne 6.10 seviyesinden başlamış, öğleden sonra 6.0168'e dek inmişti.

Gözler Brunson kararında 

Gözler yarın gerçekleşmesi beklenen ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın davasına çevrildi. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan Brunson halihazırda ev hapsinde tutuluyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:23
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