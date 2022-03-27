  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kritik uyarı geldi... Altın alacaklar bu habere dikkat
Ekonomi

Kritik uyarı geldi... Altın alacaklar bu habere dikkat

Yatırımcılar, "Altın alım satım için doğru zaman mı?", "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?" sorularına cevap ararken ANZ Bank analistlerinden çok kritik açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 15:51:00 -
Kritik uyarı geldi... Altın alacaklar bu habere dikkat

ANZ Bank analistleri, altın alacaklara önemli uyarılarda bulundu. Sıkı para politikalarının yatırımcıların altına olan iştahını azaltabileceğini belirten analistler, altının 1.900 dolar seviyesinin altına düşmesinin pek olası olmadığını ifade etti.

Tedarik zincirinde yaşanan sorunların ve yükselen emtia fiyatlarının ABD Merkez Bankası'nı (FED) yıl boyunca daha agresif faiz artırımları yapmaya sevk edebileceğini aktaran analistler, yaşanan bu durumun yatırımcıların altına olan iştahını azaltabileceğini kaydetti.

Analistler altın fiyatlarının önümüzdeki 3 ayda 1.950 dolar civarında ve bu yıl için ortalama 1.900 dolar civarında işlem görebileceğini tahmin ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay