Kritik uyarı geldi... Altın alacaklar bu habere dikkat

ANZ Bank analistleri, altın alacaklara önemli uyarılarda bulundu. Sıkı para politikalarının yatırımcıların altına olan iştahını azaltabileceğini belirten analistler, altının 1.900 dolar seviyesinin altına düşmesinin pek olası olmadığını ifade etti.

Tedarik zincirinde yaşanan sorunların ve yükselen emtia fiyatlarının ABD Merkez Bankası'nı (FED) yıl boyunca daha agresif faiz artırımları yapmaya sevk edebileceğini aktaran analistler, yaşanan bu durumun yatırımcıların altına olan iştahını azaltabileceğini kaydetti.

Analistler altın fiyatlarının önümüzdeki 3 ayda 1.950 dolar civarında ve bu yıl için ortalama 1.900 dolar civarında işlem görebileceğini tahmin ediyor.