Kritik uyarı: Bu iki tarihe dikkat!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk canlı yayınında Kovid-19'la mücadeleyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dördüncü dalga uyarısı

Salgında yeni bir dalganın daha görüleceği ikazında bulunan Ceyhan, "Yüzde 70'ler civarında aşılama yapmadan biz kesinlikle bir dördüncü dalga göreceğiz. Bundan kaçınmak mümkün değil. Bu dalgayı görmemenin tek yolu toplumun büyük bir ksımını aşılamaktır. Bu dalganın büyük mü küçük mü olacağı, bizim alacağımız tedbirler ve onlara uyumla alakalı. " dedi.

İki tarihe dikkat çekti

Koronavirüsle mücadele kapsamında iki tarihe dikkat çeken Ceyhan, ''Bayrama doğru metropollerde vaka sayısında bir azalma tam tersine yazlık bölgelerde ve Anadolu'nun diğer yerlerinde vaka sayısında artış bekliyorum. Burada iki tane kritik tarih var. 18 Mayıs ve 18 Haziran. Bu iki tarihe çok dikkat etmeliyiz. Bizim bir ayda neler yaptığımız açısından önemli. Vaka ne zaman arttı, ne zaman azaldı bunu da haziranın ortasında göreceğiz. Rakamlarda azalma olsun istiyorsak 18 Mayıs'ta da tedbirleri devam ettirmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.