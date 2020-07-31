Kritik uyarı: Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor

AFAD'dan alınan bilgiye göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin ardından açıklamada bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısını yaptı.

AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

"Uzun zamandır enerji biriktiriyor"

Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür önemli bir ikazda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."