Kritik uyarı: Bölgede savaşa yol açabilir

Arap Su Konseyi, Etiyopya'nın Hedasi Barajı konusundaki uzlaşmazlığının bölgede su savaşına neden olabileceği ikazını yaptı.

Kahire merkezli Arap Su Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır ve Sudan için su güvenliği, Arap milli güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır." denildi.

Etiyopya'nın "uzlaşmaz tutumuna son vermesi" istenen açıklamada, "Su nedeniyle bir savaşın ortaya çıkması, bölgede şiddetli ve korkunç sonuçlar doğuracaktır. Düşman yaratmak için sudan mahrum bırakmaktan daha ciddi bir sebep yoktur." denildi.

Afrika Birliği, İslam ülkeleri ve Arap Birliği dahil tüm uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "Hedasi Barajı'nın ikinci kez doldurulması öncesinde gerekli adımların atılması ve bağlayıcı anlaşmalarla Nil Nehri'nin geçtiği iki ülkenin (Mısır ve Sudan) haklarının korunması" istenildi.