Kritik toplantının ardından AK Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili milletvekilleriyle yaptığı görüşmenin ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satırbaşları:

Pazartesi günü teşkilat başkanlığımız 81 il başkanımızı çalıştay şeklindeki bir toplantı için Kızılcahamam'da toplamıştı. Bu arada bakanlarımız ve milletvekillerimizin bir araya geldiği, bakanlıkların uygulamalarının tartışıldığı bir seri başladı.

Milletvekillerimiz ilk olarak Sağlık Bakanımızla bir araya geldi. Kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Bugünkü toplantıda değerli milletvekillerimiz illeriyle ilgili olarak ihtiyaçlar, yapılan işler, devam eden projeler ve kendilerinin değerlendirmelerini paylaştılar.

Sayın Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza söylediği: Yapmanız gereken birinci iş öncelikli olarak vatandaşımızla daha yoğun ve sahada bütün kılcal damarlara gidecek şekilde bir arada olmak gerektiğidir. Salgın koşullarının araya soktuğu mesafeler var. Normalleşme dönemiyle birlikte teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin AK Parti siyasetinin gereği olarak vatandaşlarımızla çeşitli bağlamlarda bir araya gelecekleri yoğun bir çalışma dönemi söz konusu olacak.

Cumhurbaşkanımız, yeni anayasa yapma sürecine kuvvetli şekilde sahip çıkılmasını istedi. Türkiye'de sürekli olarak sivil anayasa arayışı vardır. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin sivil anayasaya sahip olması gerektiğini ve bu dönemde siyaset yapan herkesin gelecek nesillere borç olarak yeni anayasa meselesini hayata geçireceği yönünde değerlendirmeleri oldu.

Toplantılar devam edecek. Genel Başkanımız haftaya da milletvekilleriyle bir araya gelecek.