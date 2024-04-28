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Gündem

Kritik toplantıdan İsrail'e yaptırım kararı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 16:44:00 -
Kritik toplantıdan İsrail'e yaptırım kararı çıktı

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu Toplantısı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Suudi Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Katar Dışişleri Bakanlığı’nda görevli Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh katıldı.

Görüşmede Gazze Şeridi’ne saldırıların durdurulması, sivillerin insancı hukuk tarafından korunmasının sağlanması, bağımsız Filistin devletinin uluslararası tanınması çabaların sürdürülmesi, insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için Arap ve İslam dünyasının ortak çalışmalarının yoğunlaştırılması mekanizmalarının ele alındığı kaydedildi.

Ayrıca, toplantıda iki devletli çözüm ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınması için gerekli tüm adımların atılması, Gazze Şeridi’nin işgal edilmiş Filistin topraklarının bir parçası olduğu, Filistin halkının kendi toprakları dışına sürülmesine yönelik her türlü girişimin kabul edilmemesi ve Refah kentine her türlü askeri müdahalenin reddedilmesi konularının görüşüldüğü kaydedildi.

İsrail’e yaptırım

Toplantıda, İsrail’in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesi ile Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği savaş suçlarına karşılık olarak uluslararası toplumun İsrail'e silah ihracatını durdurmak da dahil etkili yaptırımlar uygulaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca İsraillilerin bu suçlardan sorumlu tutulması için uluslararası hukuki araçların harekete geçirilmesi, yerleşimci terörizminin durdurulması ve buna karşı da net, katı tutumlar alınması gerektiği kaydedildi.
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Filistin’e destek gösterilerine müdahale endişesi

Toplantıya katılan Bakanlar ayrıca Avrupa ülkelerinde Gazze’ye yönelik saldırıların ve İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği suç ve ihlallerin son bulması amacıyla gerçekleştirilen barışçıl Filistin’e destek gösterilerine yönelik müdahaleden duydukları endişeleri dile getirdi.

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