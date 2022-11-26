Kritik toplantıda Başkan Erdoğan'dan bomba ültimatom! Hemen harekete geçecekler

Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MKYK toplantısında kurmaylarına daha aktif çalışmaları talimatını verdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan "Sahadan ayrılmayın. Yaptığımız çalışmaları bir bir anlatın. Sorumluluğumuz büyük" dedi.

Ekonomideki sıcak başlıkların da değerlendirildiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, taşeron ve sözleşmeliye kadro çalışmasının revize edilmesini istediği ve çalışmaların önümüzdeki haftaya kadar bitirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Akar ve Çavuşoğlu bilgi verdi

Öte yandan toplantıda Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Pençe-Kılıç Harekâtı’nda gelinen durumu paylaşırken Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Edinilen bilgilere göre Çavuşoğlu "Çözüm umutları hâlen zayıf. Ukrayna sahada dengeyi sağladı. Ruslar ‘Müzakerelere hazırız’ diyor ama mevcut yeni gerçeklerin kabul edilmesini istiyor. Rusya altyapıyı vuruyor ve savaşı uzatarak ilhak ettiği yerlerdeki mevcudiyetini konsolide etmeyi planlıyor" değerlendirmesini yaptı.

Fahiş fiyatlar da gündeme geldi

Toplantıda, ekonominin de gündeme geldiği, özellikle marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgilendirildiği öğrenildi.

Bunun yanı sıra Mısır ve Suriye başta olmak üzere dış politikada normalleşme süreci, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi ve Düzce depremi görüşülen sıcak başlıklar arasında yer aldı.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ