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Teknoloji Kritik toplantı sonrası heyecanlandıran gelişme: HÜRJET için seri üretim kararı!
Teknoloji

Kritik toplantı sonrası heyecanlandıran gelişme: HÜRJET için seri üretim kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 19:02:00 - 2022-01-12 19:09:05
Kritik toplantı sonrası heyecanlandıran gelişme: HÜRJET için seri üretim kararı!

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü, 2023'te ilk uçuşu planlanan HÜRJET için de ilk etap seri üretim kararı alındı.

Çeşitli projeler karara bağlandı

Toplantıda, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

Özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE'nin önemine dikkat çekilen toplantıda, yurt dışından alınan her türlü teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesinin, tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu ve sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceği kaydedildi.

 

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