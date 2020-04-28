  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kritik operasyon! Saldırıda kullanacakları bomba ve silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye sınırına yakın bir noktada PKK/YPG'li teröristlerin eylem için gizlediği belirtilen 8 el bombası, 1 Kalaşnikof tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

2020-04-28 17:28:00 -
Kritik operasyon! Saldırıda kullanacakları bomba ve silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa Akçakale'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin kaçak yollarla patlayıcı ve mühimmat getirip eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı araştırmada, sınırdan geçirilen patlayıcı ve silahların arazide gizlendiği belirlendi.

Saldırıda kullanılacak silahlar ve bombalar ele geçirildi

Sınır hattındaki Küçük Naneli Mahallesi kırsalındaki taşlık arazide yapılan aramada, 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, şarjörler ile 8 el bombası ele geçirdi.

Jandarma, silah ve bombaları gizleyen teröristlerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı