Kritik operasyon! Saldırıda kullanacakları bomba ve silahlar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye sınırına yakın bir noktada PKK/YPG'li teröristlerin eylem için gizlediği belirtilen 8 el bombası, 1 Kalaşnikof tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Şanlıurfa Akçakale'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin kaçak yollarla patlayıcı ve mühimmat getirip eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı araştırmada, sınırdan geçirilen patlayıcı ve silahların arazide gizlendiği belirlendi.
Saldırıda kullanılacak silahlar ve bombalar ele geçirildi
Sınır hattındaki Küçük Naneli Mahallesi kırsalındaki taşlık arazide yapılan aramada, 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, şarjörler ile 8 el bombası ele geçirdi.
Jandarma, silah ve bombaları gizleyen teröristlerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.