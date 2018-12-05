Kritik öneme sahip Hint kenevirinin yetiştirilmesi 19 ilde yasallaştı

Resmi Gazete’de yayaımlanan karara göre izinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum,İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu,Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilecek. Fakat Yönetmelik çerçevesinde belirlenen hükümlere uymak şartı ile bilimsel araştırma amacıyla ana veya tali bitki olarak kenevir yetiştiriciliğine belirtilen bölgeler dışında da izin verilebilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kenevir Yetiştiriciliği̇ ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kenevir yetiştiriciliğine getirilen düzenleme ile bu ürüne bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanmasına yönelik izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İhtiyaç hallerinde yetiştiricilik bölgelerini azaltmak veya çoğaltmak için Bakanlık yetkili kılındı. Bu kapsamda, Bakanlık yeni yetiştiricilik bölgeleri ihdas edebileceği gibi mevcut yetiştirme bölgelerini de iptal edebilecek.

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Yetiştiricilik izni en fazla üç yıl geçerli olacak

Kenevir yetiştiriciliği için başvuruda, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine ilişkin taahhütname verilmesi gerekiyor.

Yönetmeliğe göre yetiştiricilik izni; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik başvurularda en fazla bir üretim dönemi, bilimsel araştırmalar için yapılan başvurularda proje uygulama süresi dikkate alınarak en fazla üç yıl geçerli olacak.

Ayrıca, Bakanlığın il veya ilçe müdürlükleri teknik personelince kenevir yetiştiriciliği izni verilen yerler kenevirin ekiminden hasada kadar en az ayda bir defa kontrol edilecek.

Esrar üretimi serbest mi?

Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak-1 Nisan tarihlerinde yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine başvuracak. Kenevir yetiştiriciliği yapan çiftçiler, kamu görevlilerinin yetiştiricilik alanında yapacağı kontrollere yardımcı olmakla, hasat sonrasında esrar elde edilmesini önlemek için kenevirin yan dal, yaprak ve çiçek gibi artıkları derhal imha etmekle yükümlü kılındı. Hangi amaca yönelik olursa olsun izinsiz yetiştirilen kenevirler imha edilecek ve konu adli mercilere intikal ettirilecek.

Kenevirin faydası ortaya çıktı

Kenevir yetiştirmek için koşullar neler?

Kenevirin üretimi için başvuruda, çiftçinin daha önce izinsiz ekim, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine ilişkin taahhütname verilmesi gerekiyor.

Yönetmeliğe göre yetiştiricilik izni; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik başvurularda en fazla bir üretim dönemi, bilimsel araştırmalar için yapılan başvurularda proje uygulama süresi dikkate alınarak en fazla üç yıl geçerli olacak.

Ayrıca, Bakanlığın il veya ilçe müdürlükleri teknik personelince izin verilen yerler kenevirin ekiminden hasada kadar en az ayda bir defa kontrol edilecek.

Kenevirin faydaları neler?

• Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.

• Bir dönümünden, dört dönüm ağaca eş kâğıt çıkar.

• Bir ağaç 20-50 yılda yetişir, kenevirse dört ayda…

• Kenevir 8 kez kâğıda dönüştürülebilir, ağaç 3 kere…

• Dönüşümlü ziraatta uygun yaz bitkisidir, dünyanın her yerinde kolaylıkla yetişir.

• Çok az suya ihtiyaç duyar.

• Kendisini böceklerden korumak için tarım ilacına ihtiyacı yoktur, dayanıklıdır. Yani kenevirle yapılan tekstil ürünleri yaygınlaşsa tarım ilacı sektörüne de gerek kalmaz.

• Tüm petrokimya ürünleri yenilenebilir olarak kenevirden daha ucuza üretilebilir.

Kenevirin kullanıldığı başlıca sektörler:

İlaç yapımı

Kâğıt yapımı

Yakıt yapımı (bio yakıt)

Kumaş yapımı

Otomotiv sektörü

Petrol ve petrokimyanın kullanıldığı her alanda alternatif

Kozmetik ve sabun yapımı

Kenevirin medikal ve çevresel kullanımı:

• AİDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini, ayrıca ağrıyı azaltmada kullanılıyor.

• Glokom, artrit, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

• Bazı doktorlar bilinçaltı temizliği için kenevirin tek yöntem olduğunu söylüyor. Eski yıllarda, eski medeniyetlerde bu gerekçe ile yoğun olarak kullanılıyordu.

• Bataklık kurutmada çok etkilidir.

• Radyasyon temizleyicidir.

• Olağanüstü miktarda Oksijen üretir.

• Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.