0553 313 94 23

Kritik öneme sahip Hint kenevirinin yetiştirilmesi 19 ilde yasallaştı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alınan karara göre Türkiye’nin 19 ilinde izin alınması şartıyla kenevir üretimine izin verildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 22:05
Kritik öneme sahip Hint kenevirinin yetiştirilmesi 19 ilde yasallaştı

Resmi Gazete’de yayaımlanan karara göre izinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum,İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu,Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilecek. Fakat Yönetmelik çerçevesinde belirlenen hükümlere uymak şartı ile bilimsel araştırma amacıyla ana veya tali bitki olarak kenevir yetiştiriciliğine belirtilen bölgeler dışında da izin verilebilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kenevir Yetiştiriciliği̇ ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kenevir yetiştiriciliğine getirilen düzenleme ile bu ürüne bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanmasına yönelik izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İhtiyaç hallerinde yetiştiricilik bölgelerini azaltmak veya çoğaltmak için Bakanlık yetkili kılındı. Bu kapsamda, Bakanlık yeni yetiştiricilik bölgeleri ihdas edebileceği gibi mevcut yetiştirme bölgelerini de iptal edebilecek.

Dilipak'a skandal soruşturma! Adnan Oktar suç örgütü devrede

Yetiştiricilik izni en fazla üç yıl geçerli olacak

Kenevir yetiştiriciliği için başvuruda, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine ilişkin taahhütname verilmesi gerekiyor.

Yönetmeliğe göre yetiştiricilik izni; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik başvurularda en fazla bir üretim dönemi, bilimsel araştırmalar için yapılan başvurularda proje uygulama süresi dikkate alınarak en fazla üç yıl geçerli olacak.

Ayrıca, Bakanlığın il veya ilçe müdürlükleri teknik personelince kenevir yetiştiriciliği izni verilen yerler kenevirin ekiminden hasada kadar en az ayda bir defa kontrol edilecek.

Esrar üretimi serbest mi?

Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak-1 Nisan tarihlerinde yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine başvuracak. Kenevir yetiştiriciliği yapan çiftçiler, kamu görevlilerinin yetiştiricilik alanında yapacağı kontrollere yardımcı olmakla, hasat sonrasında esrar elde edilmesini önlemek için kenevirin yan dal, yaprak ve çiçek gibi artıkları derhal imha etmekle yükümlü kılındı. Hangi amaca yönelik olursa olsun izinsiz yetiştirilen kenevirler imha edilecek ve konu adli mercilere intikal ettirilecek.

Kenevirin faydası ortaya çıktı

Kenevir yetiştirmek için koşullar neler?

Kenevirin üretimi için başvuruda, çiftçinin daha önce izinsiz ekim, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine ilişkin taahhütname verilmesi gerekiyor.

Yönetmeliğe göre yetiştiricilik izni; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik başvurularda en fazla bir üretim dönemi, bilimsel araştırmalar için yapılan başvurularda proje uygulama süresi dikkate alınarak en fazla üç yıl geçerli olacak.

Ayrıca, Bakanlığın il veya ilçe müdürlükleri teknik personelince izin verilen yerler kenevirin ekiminden hasada kadar en az ayda bir defa kontrol edilecek.

Kenevirin faydaları neler?

• Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.

• Bir dönümünden, dört dönüm ağaca eş kâğıt çıkar.

• Bir ağaç 20-50 yılda yetişir, kenevirse dört ayda…

• Kenevir 8 kez kâğıda dönüştürülebilir, ağaç 3 kere…

• Dönüşümlü ziraatta uygun yaz bitkisidir, dünyanın her yerinde kolaylıkla yetişir.

• Çok az suya ihtiyaç duyar.

• Kendisini böceklerden korumak için tarım ilacına ihtiyacı yoktur, dayanıklıdır. Yani kenevirle yapılan tekstil ürünleri yaygınlaşsa tarım ilacı sektörüne de gerek kalmaz.

• Tüm petrokimya ürünleri yenilenebilir olarak kenevirden daha ucuza üretilebilir.

Kenevirin kullanıldığı başlıca sektörler:

İlaç yapımı

Kâğıt yapımı

Yakıt yapımı (bio yakıt)

Kumaş yapımı

Otomotiv sektörü

Petrol ve petrokimyanın kullanıldığı her alanda alternatif

Kozmetik ve sabun yapımı

Kenevirin medikal ve çevresel kullanımı:

• AİDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini, ayrıca ağrıyı azaltmada kullanılıyor.

• Glokom, artrit, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

• Bazı doktorlar bilinçaltı temizliği için kenevirin tek yöntem olduğunu söylüyor. Eski yıllarda, eski medeniyetlerde bu gerekçe ile yoğun olarak kullanılıyordu.

• Bataklık kurutmada çok etkilidir.

• Radyasyon temizleyicidir.

• Olağanüstü miktarda Oksijen üretir.

• Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 22:05
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Yozgat
  5. Uşak
  6. Tokat
  7. Sinop
  8. Samsun
  9. Rize
  10. Ordu
  11. Malatya
  12. Kütahya
  13. Kayseri
  14. Kastamonu
  15. İzmir
  16. Çorum
  17. Burdur
  18. Antalya
  19. Amasya
  20. kenevir yetiştiriciliği
  21. Kenevir Yetiştiriciliği̇ ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliği
  22. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  23. Kenevirin faydası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'nın darbeci generali Hafter Roma'da
    1. Libya'nın darbeci generali Hafter..
    2. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    3. Bush'un cenazesinde gerilim!
    4. Sayısal Loto çekildi (1)
    5. Batı Sahra görüşmeleri Cenevre'de..
    6. Şans Topu çekildi (1)
    7. Ejder meyvesi göz sağlığı için faydalı!
    8. Uyku problemi çekiyorsanız yasemin..
    9. New York polisinin drone kararı..
    10. Teflon tava temizliği nasıl olmalıdır?
    11. Pancu'dan sürpriz imza! İşte yeni takımı
    12. Kritik öneme sahip Hint kenevirinin..
    13. Fuat Oktay'a Nijerli bakandan ziyaret
    14. Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak..
    15. Çocuklarda aşırı terleme hastalık..
    16. Etli pırasa
    17. Hurma trüf tarifi
    18. Muharrem İnce Yalova'ya burun kıvırdı:..
    19. Zinde tutan alışkanlıklar
    20. HDP'den CHP'ye 'ittifak' sinyali:..
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum