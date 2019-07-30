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Kritik MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge, Fırat’ın doğusuna olası operasyon ve Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlar, Türkiye’ye teslimatına başlanan S-400’ler, ABD’nin F-35 kararı, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 15:32
Kritik MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

Son zamanların en kritik MGK'sında en önemli gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler bağlamında bir süredir konuşulan Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntıları olacak..

MGK'da Türkiye'nin 30 kilometre derinliğinde ve kendi kontrolünde olmasını istediği güvenli bölgeyle ilgili planlamalar ve ABD ile yürütülen görüşmelerin detayları ele alınacak. Toplantıda ayrıca Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntıları ve güvenli bölgenin detayları da görüşülecek. MGK'da Türk ve ABD askeri heyetleri arasında, güvenli bölgenin tesisi için oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri değerlendirilecek.

Akar ve komutanlar bilgilendirecek

Bir süredir hazırlıkları süren olası operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları kurul üyelerine bilgilendirmede bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanısıra Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanllığı'nda kritik görüşmeler gerçekleştiren ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarından çıkan sonuçlar da MGK'da ele alınacak. MGK'da Menbiç ve İdlib'deki son gelişmeler de tüm ayrıntılarıyla görüşülecek. Toplantıda S-400'lerin teslimatı süreci, hangi bölgelere yerleştirileceği ve ABD ile gerilime yol açan F-35'lerle ilgili Ankara'nın atacağı adımlar konuşulacak. Ayrıca Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması halinde izlenecek yol haritası ve diğer seçenekler de ele alınacak. Toplantıda Erbil'de Türk diplomata yapılan saldırı ve ardından yürütülen operasyonun ayrıntıları da değerlendirilecek. MİT Başkanı Hakan Fidan saldırıya karşı yürütülen ortak operasyona ilişkin kurul üyelerini bilgilendirecek.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:32
  1. Ankara
  2. Milli Güvenlik Kurulu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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