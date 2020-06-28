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Spor

Kritik maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan kritik mücadelede Galatasaray ile Medipol Başakşehir yenişemedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 23:22:00 -
Kritik maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'de 29. haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir'in golünü 51. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Galatasaray'ın golü 68. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

Ev sahibi Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Ayrıca Edin Visca da 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu beraberliğin ardından Başakşehir 60 puanla liderliğini sürdürdü. Dördüncü sıradaki Galatasaray da 52 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Puan durumu

 

Şampiyonluk adaylarının kalan maçları

Başakşehir

Kalan maçları
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)

Trabzonspor

Kalan maçları
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)

Galatasaray

Kalan Maçları
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)

Sivasspor

Kalan Maçları
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)

Beşiktaş

Kalan Maçları
Kayserispor (D)
Kasımpaşa
Malatyaspor (D)
Fenerbahçe
Gençlerbirliği (D)

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