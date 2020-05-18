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Siyaset

Kritik kabine toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında başladı

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Kritik toplantının ardından Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:48:00 - 2020-05-18 16:05:21
Kritik kabine toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.

Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

 

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