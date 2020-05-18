Kritik kabine toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında başladı
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Kritik toplantının ardından Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.
Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.