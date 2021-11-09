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Ekonomi Kritik gün o gün! Altında dananın kuyruğu kopacak
Ekonomi

Kritik gün o gün! Altında dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcılarının çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş durdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 17:04:00 -
Kritik gün o gün! Altında dananın kuyruğu kopacak

Altın fiyatları düşen tahvil faizleri ve zayıflayan dolardan destek bularak iki ayın zirvesine tırmandıktan sonra yatırımcıların ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın da Dolar/TL ’deki yatay seyre rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle gün içerisinde 571 TL’yi görerek rekor tazeledi.

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle yükselmişti.

ABD’de Eylül ayı enflasyonu yüzde 5,39 seviyesine ulaşırken ekonomistlerin beklentisiyle neredeyse paralel gelmişti. Enflasyonun Ekim ayında yüksek kalmaya devam etmesi ya da beklentileri aşması faiz artırımlarının beklenenden erken başlayacağına dair endişeleri artırabilir ve altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise pazartesi günü yaptıkları açıklamada 2022’de faiz artışının ‘masada’ olduğunu söyledi.

Clarida faiz artışı için istihdam piyasası ve enflasyona işaret ederek “Buradaki şartların 2022 yılının sonunda karşılanabileceğini düşünüyorum” derken, Bullard gelecek yıl 3 veya 4 faiz artışı olur mu sorusuna ise “Benim baz senaryom bu değil. 2022’de iki faiz artışı bekliyorum” yanıtını verdi.

 

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