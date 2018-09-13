Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor

Son olarak 24 Temmuz'da toplanan Para Politikası Kurulu, bugün Murat Çetinkaya başkanlığında bir araya geliyor. Piyasalar, bugün açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararına kilitlenmiş durumda. Piyasaların gündeminde olan kritik faiz kararı, bu toplantıda belli olacak.



Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış yapacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yaptığı açıklamalara göre Merkez Bankası yüklü miktarda faiz artırımı yapacak. TCMB'nin ne kadarlık bir faiz artırımına gideceğine yönelik tahminler ise geniş bir aralıkta yer alıyor. 24 Temmuz'dan bu yana yaşanan gelişmelere bakıldığında; Merkez Bankasının 11.75'te sabit tuttuğu politika faizinde artırıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Döviz kurlarındaki yükseliş, Türk lirasında görülen ciddi değer kaybı vb. gelişmeler, TCMB'nin güçlü bir para politikası için politika faizini yükselteceği öngörülerini destekliyor. Bu karar dolarkurunda ciddi bir gerilemeyi sağlayabilir. Kamuoyunda Merkez Bankasının bağımsızlığına ilişkin spekülasyonlar devam ederken, Para Politikası Kurulu'ndan nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor. Ekonomik göstergeler ışığında 250-1000 baz puan arasında bir faiz artırımı öngörülüyor.



BEKLENTİLER NASIL?



Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulutoplantısında politika faizinde artış yapacağını tahmin ediyor.



AA muhabirine PPK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, muhtemel faiz artışının aslında enflasyondaki son seviyeye bir tepki olarak düşünülebileceğini, bir anlamda sinyal etkisi taşıyacağını belirtti.



AA Finans'ın PPK Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihalefaiz oranında (politika faizi) artış bekliyor. Ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puanoldu. Ekonomistler en yüksek 725 baz puanlık, en düşük ise 275 puanlık artış tahmininde bulundu.



24 Temmuz'dan bu yana yaşanan gelişmelere bakıldığında; Merkez Bankasının 11.75'te sabit tuttuğu politika faizinde artırıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Döviz kurlarındaki yükseliş, Türk lirasında görülen ciddi değer kaybı vb. gelişmeler, TCMB'nin güçlü bir para politikası için politika faizini yükselteceği öngörülerini destekliyor. Bu karar dolar kurunda ciddi bir gerilemeyi sağlayabilir.



Kurdaki yüksek tansiyonu durdurabilmek için 24 Temmuz'dan bu yana;



Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbir uygulandı.



Bankalar, kredi borçlarına yapılandırma olanağı sağladı.



BDDK, swap işlemlerine sınırlama getirdi.



Kamuoyunda Merkez Bankasının bağımsızlığına ilişkin spekülasyonlar devam ederken, Para Politikası Kurulu'ndan nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor. Ekonomik göstergeler ışığında 250-1000 baz puan arasında bir faiz artırımı öngörülüyor. Faizin sabit tutulması ya da düşük bir faiz artırımına gidilmesi, önümüzdeki günlerde dolar kurunda ciddi bir yükselişle sonuçlanabilir.



Analistlere göre politika faizinde %10'luk bir artış oldukça gerçekçi bir hamle. Ancak iktidarın faize ilişkin tutumu da göz önüne alındığında seviyede bir faiz artırımına gidilmeyeceği, %10'un altındaki bir faiz artırımının da etkili olmayacağı görüşü hakim. %10'un altında bir faiz artırımının dolar kuruna olan etkisinin kısa vadeli olacağı öngörülüyor.