Kritik gün bugün! Altında dananın kuyruğu kopuyor

Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle yükselmişti. Enflasyonun Ekim ayında beklentileri aşması durumunda faiz artırımlarının beklenenden erken başlayacağına dair endişeler yeniden görünür olurken, bu durumun altın fiyatları üzerinde uzun vadede baskı yaratabileceği öngörülüyor.

Altın fiyatları, art arda dört günü de kazançla kapattıktan sonra tahvil faizlerindeki yükseliş ve kuvvetlenen dolar ile geriledi. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle 570 TL’nin üzerinde bulunuyor.

Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bugün saat 16:30’da açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle yükselmişti.

Enflasyonun Ekim ayında beklentileri aşması faiz artırımlarının beklenenden erken başlayacağına dair endişeleri artırabilir ve altın fiyatları üzerinde uzun vadede baskı yaratabilir. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Ekim’de enflasyonun yüzde 5,9 olması yönünde.

ABD’de Eylül ayı enflasyonu yüzde 5,39 seviyesine ulaşırken ekonomistlerin beklentisiyle neredeyse paralel gelmişti. ABD’de enflasyon 2020 Eylül’de yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiş, Ekim’de ise gerileyerek yüzde 1,2 olmuştu.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise pazartesi günü yaptıkları açıklamada 2022’de faiz artışının ‘masada’ olduğunu söyledi. Clarida faiz artışı için istihdam piyasası ve enflasyona işaret ederek “Buradaki şartların 2022 yılının sonunda karşılanabileceğini düşünüyorum” derken, Bullard gelecek yıl 3 veya 4 faiz artışı olur mu sorusuna ise “Benim baz senaryom bu değil. 2022’de iki faiz artışı bekliyorum” yanıtını verdi.

Ons altın fiyatı

Geçen haftaya 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, çarşamba günü işsizlik maaşı başvuru verisi öncesinde 1.760 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında kademeli bir yükselişle kayıplarını silen ons altın, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ve yatırımcıların faizlerin henüz artmayacağına ağırlık vermesiyle haftaya 1.819 dolardan başlamıştı. Ons altın, ABD enflasyon verisi öncesinde 1.826 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar/TL’nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti. Yeni haftaya da böylece rekorla başlayan gram altın, gün içerisinde 573 TL’yi görerek 10 Kasım’da rekor tazeledi. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 9,74 seviyesine ulaşmasıyla çarşamba günü yüksek seviyelerdeki seyrini korumaya devam ediyor.

Gram altın, dolar/TL’deki görece sakin seyre rağmen küresel altın fiyatlarındaki ralliyle rekor tazeledi. En son 25 Ekim’de 567 TL’ye kadar çıkan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki son ralliyle 573 TL’ye kadar tırmandı-08:50

Gram altın, Dolar/TL ’deki görece sakin seyre rağmen küresel altın fiyatlarındaki ralliyle 573 TL’ye kadar tırmanarak rekor tazeledi.

Gram altın, 21 Ekim’de küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL’nin 9,40 seviyesinin üzerine çıkmasıyla 2020’nin Kasım ayında gördüğü 540 TL’yi de geride bırakarak 543 TL ile yeni bir rekor kırmıştı.

Sonrasında 567 TL’ye kadar hızlı bir yükseliş kaydeden güvenli liman gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının 25 Ekim’den itibaren gerilemesiyle 540 TL seviyelerine inmişti.

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren değerli metal, haftanın ikinci yarısında dolar/TL’nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti. Yeni haftaya da böylece rekorla başlayan gram altın, gün içerisinde 573 TL’yi görerek 10 Kasım’da rekor tazeledi.

Kasım ayı başından bu yana dolar/TL’nin 20 kuruşa yakın yükselmesi ve küresel altın fiyatlarındaki ralli, gram altın fiyatlarını da yeni bir rekor seviyeye taşımış oldu.

Dolar/TL’deki yükseliş büyük oranda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceğine dair beklentilerden kaynaklanırken, küresel altın fiyatları Fed’in tapering açıklamasına rağmen faizleri artırmakta aceleci davranmayacağını belirtmesiyle yükseldi.

Ons altın çarşamba günü 1.825 dolar civarında işlem görürken dolar/TL 9,74 seviyesinde bulunuyor.