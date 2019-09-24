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Kritik görüşme sonrası Kurtulmuş'tan açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi bir araya gelerek dikkat çeken mesajlar verdi.

24 Eylül 2019 Salı 18:57
Kritik görüşme sonrası Kurtulmuş'tan açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Türkiye başta DEAŞ, PKK/PYD terörü ve vekalet savaşları olmak üzere bütün meydan okumalara rağmen dimdik ayakta duruyor." dedi.

Numan Kurtulmuş, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde konuşan Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya'nın, aradaki uzak mesafeye rağmen birçok yönü ile birbirine benzeyen ülkeler olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Sultan 2. Abdülhamid döneminde başlayan Türkiye-Japonya ilişkilerinin her zaman olumlu bir seyir takip ettiğini belirterek, "Türk-Japon dostluğunu göstermek için Japonya'ya giden Ertuğrul Fırkateyni'nin yaşadığı elim kaza sonrasında Japon halkının göstermiş olduğu sıcak alaka Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın liderliği Türkiye'ye çok önemli mesafeler aldırdı"

Türkiye'de 18 yıldır iktidarda olan AK Parti ile Japonya'daki iktidarın "hakim iktidarlar" olarak benzerlik taşıdığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliği Türkiye'ye çok önemli mesafeler aldırdı. Her ne kadar 18 yıllık bir iktidar dönemi olsa da onlarca yıl içerisinde yapılmayacak hizmetler bu süre içerisinde yapıldı. Çok sayıda reform gerçekleştirildi. Bunun en önemlisi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiş reformu ve anayasa değişikliğidir. Bizim bürokratik oligarşi dediğimiz Türkiye'deki kapalı kapılar ardında millet iktidarını bir şekilde gölgeleyen çevrelere karşı çok ciddi reformlar yapılarak tedbirler alındı."

"Katkıda bulunmak istiyoruz"

Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ise Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici olduğunu ve bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımak istediklerini söyledi.

Komeito Partisi'nin Japonya'daki en önemli koalisyon ortağı olduğunu vurgulayan Natsuo Yamaguchi, şunları söyledi:

"Bu sene Ekim ayında İmparatorumuzun tahta çıkış töreninde Sayın Cumhurbaşkanınızı kabul etmekten çok onur duyacağız. Sayın Murat Mercan'ın memleketi olan Eskişehir'i ziyaret ettim. Oradaki organize sanayi bölgelerini görme fırsatı bulduk. Ankara ve İstanbul'u da gezerek parti olarak Türkiye'yi daha iyi tanımak ve böylece ikili ilişkilerimizin genişletilmesine katkıda bulunmak istiyoruz."

Heyette, Komeito Partisi Üst Meclis Grup Başkanvekili Kanae Ikeda, Parlamento ile İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Hidemichi Sato, Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Sadayuki Shimizu ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da yer aldı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 18:57
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. Ankara
  4. Numan Kurtulmuş
  5. AK Parti
  6. Japonya

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