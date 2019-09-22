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Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması!

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli" dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 22:33
Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması!

Güney Carolina Senatörü Graham, Birleşmiş Millet (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonmrası AA muhabirine görüşmeyi değerlendiren Graham, Erdoğan ile Suriye'deki gelişmeleri ve F-35 programını ele aldıklarını ifade etti. 

Görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayan Lindsey Graham, şunları kaydetti:

''Türkiye'nin, Suriye'nin bir arada tutulması noktasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı ve (Beşşar) Esed'in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, İdlib'de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik.'' 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 22:33
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