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Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama: Girişimlerimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi" ifadeleri kullanıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:20
Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama: Girişimlerimiz devam edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrası yazılı açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafta kaygılarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞILMADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

İKİ BAKAN, ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİDİ SONRASI GÖRÜŞME YAPMIŞTI

İki bakan, Rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında, ABD'den gelen "yaptırım" mesajlarının ardından bir görüşme yapmışlardı. Bakan Çavuşoğlu o görüşmede Pompeo'ya hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin kimseni tehdidine boyun eğmeyeceğini söylemişti. İki bakanın bugünkü görüşmesi gerilim sürerken kurulan ikinci temas niteliğinde.

ABD'DEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri Çavuşoğlu-Pompeo konusunda yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi" denildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:20
  1. ABD
  2. Mike Pompeo
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • HanzoHanzo35 dk önce
    Yok mu bir iki tane daha ajan terrörist papaz. Tutuklayalım.
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