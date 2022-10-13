Kritik görüşme başladı: Dünyada farklı bir ses getirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Özellikle Novorossiysk başta olmak üzere limanlarınıza yönelik roro taşımacılığının geliştirilmesi ikili ilişkilerimizde çat pat etkisi yapacaktır. Tabi Akkuyu da çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak da sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci tribünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması hakikaten dünyada farklı bir ses getirecektir. Tabi bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştu. Sinop'la ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Ve bu konularda Türkiye-Rusya işbirliği gerekirse bu tabi bunun Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki enerjinin dünyada çıkaracağı ses çok daha farklı olacaktır.

Bizim özellikle üzerine durduğumuz konu bir taraftan da tahıl naklinde, İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız. Bunu az gelişmiş ülkelere bu nakliyetı üzerimizden yaparız. Hatta hatta bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içerisinde de olabilir.

Vladimir Putin'in açıklamaları:

Türk Akımı patlamayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik.

Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içerisinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de memnun edecektir.

Putin, "Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Türkiye’yi dünyanın en büyük gaz hattı haline getirme niyetindeyiz" dedi.

Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başlayan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi.

Hitabının ardından ikili görüşmelere geçen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı devam ediyor.

Masada ele alınacak konular

Toplantıda, Putin'in Avrupa'daki enerji krizinin çözümüne yönelik, "Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması" önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor.

İki liderin Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes süreci ile Karadeniz Tahıl Koridoru'nu da ele alması öngörülüyor. Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.