Kritik eşik aşıldı! Yakında S-400'e de Patriot'a da gerek kalmayacak

ABD, Patriot vermeyince S-400'ü almak durumunda kalan Türkiye'nin yakın zamanda ikisine de ihtiyacı kalmayacak. Patriot'a da S-400'e de ihtiyacı ortadan kaldıracak 'Hava Savunma Sistemi' Hisar projesinde kritik bir eşik daha aşıldı.

Türkiye, füze savunma sistemlerinde kritik bir eşiği daha başarıyla geçti. Orta savunma hava savunma sistemi olan HİSAR-O+ bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçti. HİSAR-O+'nın başarılı testini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından duyurdu.

Sırada Hisar-U var

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Şimdi sırada ise S-400 ve Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi olan Hisar-U'nun devreye alınması var. Hisar-O+ Sistemi, Türkiye'nin orta irtifa hava savunma ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak. ASELSAN ve ROKETSAN'ın çalışmalarıyla geliştirilen sistem, kritik tesislerin hava savunmasını sağlayacak. Sistemin, sabit ve döner kanatlı hava araçları, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelerin oluşturduğu tehditleri her türlü hava koşulunda bertaraf etmesi hedefleniyor.

Hisar-O+'da sağlanan başarının altında 2007'den bu yana yürütülen çalışmalar yatıyor. Türkiye ilk olarak o yıl Hisar'-A için çalışma başlatmış sonrasında ise orta menzilli sistem Hisar-O ve Siper adıyla da bilinen uzun menzilli sistem Hisar-U için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Hatta bu süreçte füzelerin menzili de geliştirilerek her iki Hisar füzesi de A+ ve O+ diye anılmaya başlandı.

Hisar A+'nın başlangıçta 12 kilometre olan önleme menzili 15 kilometreye çıkarılarak seri üretimine başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2020 sonunda bu sistemin envantere girmeye hazır olduğunu söylemişti. Son atış testinden geçen Hisar-O+'nın ise 25+ kilometre menzili bulunuyor. Çalışmaları devam eden Hisar-U ise Türkiye'nin milli imkanlarla yürüttüğü hava savunma projesinin son üyesi olacak. Erdoğan'ın ilk kez 2018 sonunda Siper adıyla duyurduğu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da 'Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz' sözleriyle anons ettiği Hisar-U (Siper) devreye girdiğinde Türkiye S-400 ve Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemini kendisi üretebilen ülke haline gelecek. Patriot füzeleri ilk kez 1991'deki Körfez Savaşı'nda kullanılmıştı.

HİSAR-A+

* Seri üretimine başlandı.

*Envantere ilk kabülü yapıldı.

* Maksimum menzili 15 kilometre.

HİSAR-0+

* Son testi başarıyla yapıldı.

* 2022'de envantere girecek.

* Maksimum menzil 25+ kilometre

HİSAR-U (SİPER)

* Çalışmaları başladı.

* İlk prototipin bu yıl sonunda hazır olması planlanıyor.

* Maksimum menzili 150+ kilometre.

Altay tankı için anlaşma tamam

Defence News, BMC'nin iki Güney Koreli şirket ile Altay tankının motoru için anlaşma sağladığını duyurdu. Haberde BMC'den üst düzey bir yetkilinin, tankın motor ve aktarma mekanizması için Doosan ve S&T Dynamics ile anlaştığını söylediği belirtildi. Altay tank programı motor, zırh ve şanzıman sistemi dolayısıyla bir süredir ertelenmişti. Tankın 18 ay içinde üretilmesi planlanıyor.

Dünyanın ilk sanal savunma sanayii fuarı olan SAHA EXPO, katılımcılarına yeni işbirlikleri için kapı araladı. 300'den fazla firma ve kuruluş ürünlerini 3 boyutlu olarak sergilediği fuar 9 Nisan 2021'e kadar 24 saat hizmet verecek. Fuara katılan Otonom ve Andasis yetkilileri anlaşmaların yolda olduğunu söyledi.