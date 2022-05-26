Kritik durum: Altında gözler o verilere çevrildi!

Altın, yatırımcıların Fed’in sıkılaşma politikasında görünümü değerlendirmesiyle geriledi.

Spot altın, güçlü dolar ve artan tahvil getirilerinin etkileriyle baskılanırken ABD’de yaşanabilecek potansiyel durgunluk, Çin’deki kapanmalar ve Ukrayna savaşı gibi faktörlerin desteğiyle 1.850 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.

Çarşamba günü yayımlanan önceki Fed toplantısının tutanakları yetkililerin önümüzdeki iki toplantıda faizleri yarımşar puan artırmak konusunda fikir birliğine vardıklarını gösterirken daha agresif bir faiz artış planına işaret edecek bir ifadeye rastlanmadı.

Tutanaklarda kullanılan tonun beklenenden daha yumuşak olduğu görülürken bu durumun, yetkililerin gerekli gördüğü takdirde önümüzdeki dönemde daha esnek davranarak vites değiştirebileceği ve gelecekte izlenecek politikanın daha fazla veriye dayalı olacağına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic de faiz artışlarına Eylül ayında ara verilebileceğini söylemesi sonrası bu hafta meslektaşlarına dikkatle ilerlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

“Ekonomik büyümeye dair endişeler Fed’in 2023 vadeli fonları için sıkılaşma fiyatlarının aşağı çekilmesine neden oldu” diyen Greater Asia Direktörü Ilya Spivak, artık dikkatlerin ikinci çeyrek büyüme ve enflasyonun da olduğu ABD verileri üzerinde olacağını ekledi.

“Eğer büyüme için aşağı yönlü revizyonlar gerçekleşmezse ve enflasyon beklenenden yüksek gelirse bu durum doların güçlenmesine ve altının baskılanmasına neden olabilir” diyen Spivak, “Ancak enflasyonda aşağı yönlü bir sürpriz yaşanması ve politikada yumuşama devam etmesi durumunda altın yükselebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Çin’de ise Başbakan Li Keqiang ekonominin bazı açılardan pandeminin ilk çıktığı 2020’den daha kötü halde olduğu uyarısında bulundu. Ülkenin sıkı Kovid-19 önlemlerinin altın ve mücevher taleplerini azaltabileceği değerlendiriliyor.