Kritik çağrı: CHP'li bir siyasetçi bunu yaparsa, yolun yarısını geçeriz

yeniakit.com.tr FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, Küçükkaya'nın kendisini aşağıladığını, evli kaldığı sürede aldatıldığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini bildirdi. Demirci, ayrıca Küçükkaya'nın uyguladığı şiddet yüzünden kanser hastası olduğunu da ifade etti.

Eda Demirci, uğradığı şiddetin ardından Sıla'yı arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kendisini aramadığını bildirdi.

Ürperten açıklamaların ardından Gazeteci Yazar Mehmet Çek, kritik bir mesaj paylaştı. Çek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kadına şiddet ne zaman biter? Eğer bugün bir muhalif gazeteci yahut bir CHP'li siyasetçi çıkar ve İsmail Küçükkaya`yı toplum önünde mahkum ederse işte o an kadına şiddetle mücadelede yolun yarısını geçtik demektir. Çünkü bu ülkenin en büyük sorunu çifte standart, samimiyetsizlik."