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Dünya Kritik çağrı: Acilen görevden alınsın
Dünya

Kritik çağrı: Acilen görevden alınsın

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, dünkü Kongre baskınının ardından Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Anayasanın 25. Ek Maddesini uygulama çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 22:52:00 -
Kritik çağrı: Acilen görevden alınsın

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, dünkü Kongre baskınının ardından Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Anayasanın 25. Ek Maddesini uygulama çağrısında bulundu.

ABD'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olayları üzerine Demokratların "Trump bir an önce görevden alınsın" çağrıları sürüyor.

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, dünkü olayların sorumlusunun Donald Trump olduğunu kaydederek, başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek Maddesine işaret etti.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in çağrısını anımsatan Pelosi, "Ben de Schumer'in çağrısına katılıyorum ve Başkan Yardımcısı Pence'i 25. Ek Maddeyi acilen kullanarak, Trump'ı görevden almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pelosi, "Kabine ve Başkan Yardımcısı gerekeni yapmazsa, Kongre azil süreci yürütmeye hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Trump taraftarları Kongre binasına girmişti

Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

 

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