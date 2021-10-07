Kritik bölge için mühim iddia: ABD gizli birlik konuşlandırdı

ABD'nin Çin'e karşı Tayvan askerlerine eğitim vermek için Amerikan Özel Harekat ve Deniz Piyadelerinden bir birliği Ada'ya gizlice gönderdiği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, "potansiyel Çin saldırganlığının artması endişesiyle Ada'nın savunmasını destekleme çabalarının bir parçası olarak Ada'ya gizlice bir birlik sevk ettiği" ileri sürüldü.

Yaklaşık 24 ABD özel harekat askerinin Tayvan kara kuvvetlerinin küçük birimleri için eğitim verdiği aktarılan haberde, diğer taraftan ABD Deniz Piyadelerinin de küçük tekne eğitimi konusunda yerel deniz kuvvetlerine eğitim verdiği iddia edildi.

Çin'in son birkaç senedir artan saldırganlığının Pentagon'da endişeye yol açtığı belirtilirken ABD kuvvetlerinin en az bir yıldır Tayvan'da faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

ABD'nin Tayvan'a desteği devam edecek

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Supple, ABD'nin, Tayvan Boğazı da dahil olmak üzere Hint-Pasifik'in barış, güvenlik ve istikrarında kalıcı çıkarları olduğunu söyledi.

Tayvan Boğazı'ndaki sorunların barışçıl yollarla çözümüne destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Supple, "ABD'nin Tayvan'a desteği tek Çin politikamız, Tayvan İlişkileri Yasası, üç ABD-Çin Ortak Bildirisi ve altı Güvence Mutabakatı'nda sıralanan Amerikan taahhütleri doğrultusunda güçlü, ilkeli ve iki taraflı olarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Supple, Çin'in son zamanlarda Tayvan açıklarındaki askeri faaliyetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Çin'in Tayvan, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi çevresinde istikrarı bozduğuna ve yanlış hesaplama riskini artırdığına inandığımız askeri faaliyetlerini yoğunlaştırması da dahil olmak üzere Tayvan'ı ve diğer müttefikleri ve ortakları sindirme çabalarını hızlandırdığını belirtmek isterim. Spesifik operasyonlar, angajmanlar veya eğitim hakkında herhangi bir yorumum yok ancak Tayvan ile olan destek ve savunma ilişkilerimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehditle paralel olarak devam ettiğini vurgulamak isterim. Pekin'i üç bildiride de belirtildiği gibi Boğazlarla ilgili anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne olan bağlılığını yerine getirmeye çağırıyoruz."