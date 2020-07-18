Kritik altın uyarısı: Dalgalanmaya dönüşecek
Ekonomist Peter Schiff, altın fiyatının yavaşça büyümesinin yakında gerçek bir dalgalanma oluşturacağını belirterek altın fiyatının haftalık olarak etkileyici bir şekilde kapanmasından sonra altının USD’deki küresel seyir nedeniyle büyük alımlar için bir hedef olacağını ifade etti.
Ekonomist Peter Schiff, altın fiyatlarının 2011 yılının sonbaharından beri ilk defa bin 800 dolar seviyesinin üzerinde bir haftalık baskı yaptığını ifade etti.
Schiff, "Fed’in korkunç USD enjeksiyonu nedeniyle yatırımcılar bunun için can atmaya başladığında, bu kademeli büyümenin yakında büyük bir dalgalanmaya ve altın talebine dönüşeceğini" söyledi.
Schiff, "Altında satın alımlar için yaşanacak izdiham başlamadan önce altınınızı alın." ifadelerini kullandı.