Kritik altın uyarısı: Dalgalanmaya dönüşecek

Ekonomist Peter Schiff, altın fiyatlarının 2011 yılının sonbaharından beri ilk defa bin 800 dolar seviyesinin üzerinde bir haftalık baskı yaptığını ifade etti.

Schiff, "Fed’in korkunç USD enjeksiyonu nedeniyle yatırımcılar bunun için can atmaya başladığında, bu kademeli büyümenin yakında büyük bir dalgalanmaya ve altın talebine dönüşeceğini" söyledi.

Schiff, "Altında satın alımlar için yaşanacak izdiham başlamadan önce altınınızı alın." ifadelerini kullandı.