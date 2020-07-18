  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kritik altın uyarısı: Dalgalanmaya dönüşecek

Ekonomist Peter Schiff, altın fiyatının yavaşça büyümesinin yakında gerçek bir dalgalanma oluşturacağını belirterek altın fiyatının haftalık olarak etkileyici bir şekilde kapanmasından sonra altının USD’deki küresel seyir nedeniyle büyük alımlar için bir hedef olacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 13:16:00 -
Kritik altın uyarısı: Dalgalanmaya dönüşecek

Ekonomist Peter Schiff, altın fiyatlarının 2011 yılının sonbaharından beri ilk defa bin 800 dolar seviyesinin üzerinde bir haftalık baskı yaptığını ifade etti.

Schiff, "Fed’in korkunç USD enjeksiyonu nedeniyle yatırımcılar bunun için can atmaya başladığında, bu kademeli büyümenin yakında büyük bir dalgalanmaya ve altın talebine dönüşeceğini" söyledi.

Schiff, "Altında satın alımlar için yaşanacak izdiham başlamadan önce altınınızı alın." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı