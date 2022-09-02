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Ekonomi Kritik ABD verisi öncesi borsalar düştü, dolar rekora yakın!
Ekonomi

Kritik ABD verisi öncesi borsalar düştü, dolar rekora yakın!

Asya'da birçok borsa bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam öncesi düşerken dolar rekor yüksek seviyelere yakın seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 16:44:00 -
Kritik ABD verisi öncesi borsalar düştü, dolar rekora yakın!

Japonya'da Topix endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'ta Hang Seng yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay Borsası yüzde 0,2 düştü.

ABD borsaları dün 4 günlük düşüşünü tersine çevirirken ABD vadeli endeksleri bugün düşüşte.

Bugünkü ABD verisinin istihdamın sağlıklı seyrin devan ettiğini göstermesi bekleniyor. İstihdamın 298 bin artması bekleniyor. Güçlü gelecek veri, Fed'in 75 baz puan faiz artırma beklentisini de güçlendirebilir.

Bloomberg Küresel Kümülatif Toplam Getiri Endeksi yayımlanmaya başladığı 1990’dan beri ilk kez zirvesinden yüzde 20 düşüş kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'in üzerinde artışla 93 doların üzerinde seyrederken altının onsu 1,701.75 dolar seviyesinde.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi rekora yakın yatay seyirde. Euro, dolara kaşı yüzde 0,2 yükselirken offshore yuan da yüzde 0,1 yükseldi.

JPMorgan Varlık Yönetimi'nde Küresel Piyasalar Stratejisti olan Meera Pandit "Bu ortamda gelecek haftalar ve aylar için boğa tutumunda olmayı gerektirecek çok neden yok. Uzun vadeli perspektifte ise bu seviyeler kazançlı olabilir" değerlendirmesini yaptı.

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