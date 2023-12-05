Kripto piyasasında riskler arttı! Dijital varlıklarınızı böyle koruyun

Kripto alım satım platformları çok tercih edilen bir yöntem olsa da çeşitli riskleri barındırıyor. Bir kripto borsasında meydana gelecek iflas ya da hack’lenme durumu, tüm dijital varlıkların ortadan kaybolacağı anlamına geliyor.

Kontrol süreci

İddialara göre, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in CEO’sunun istifasıyla birlikte platformdan 1,5 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti. Bu durum, kripto sahiplerinin varlıkları üzerinde tam kontrol sağlayamadığını gösteriyor.

Kişisel koruma önlemi

Ledger donanım cüzdanları kullanmak ise dijital varlıkları korumanın en güvenli yolu olarak karşımıza çıkıyor. Kritik dijital varlık güvenliği ve kullanımı konusunda dünya lideri olan Ledger, kripto kullanıcılarına varlıklarının güvenliğini üçüncü kişinin inisiyatifine bırakmadan kişisel kontrol sağlama imkanı sunuyor.

Pandemi sırasında popüler bir yatırım aracı haline gelen kripto para, birçok avantaj sağlasa da çoğu zaman kritik varlıklar olarak kabul ediliyor. Birden çok alım satım platformunun bulunması, güvenlik noktasında çeşitli risklere neden oluyor. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren soğuk depolama sistemi, uzun vadeli olarak kripto para yatırımı yapan kullanıcılar ve milyonlarca dolarlık fonlar yöneten kurumsal emanet hizmetlerine kadar geniş bir kesim tarafından tercih edilen çevrim dışı kripto varlık depolama yöntemi olarak öne çıkıyor.

Bugüne kadar satılan 5 milyonun üzerinde cüzdanla dünyadaki dijital varlıkların yüzde 20’sinden fazlasını güvence altına alan Ledger, soğuk cüzdan kullanımının kripto para dünyasında işlem yapan kullanıcılar açısından son derece önemli ve gerekli olduğunu vurguluyor.

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