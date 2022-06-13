Kripto paraların toplam değeri 1 trilyon doların altına indi!

ABD'de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından menkul kıymet ve değerli metal piyasalarında görülen aşağı hareketin kriptopara piyasasına da yansıması kriptoparaların toplam piyasa değerinin 1 trilyon doların altına inmesine yol açtı.

CoinMarketCap verilerine göre kriptoparaların toplam piyasa değeri Ocak 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların altına inerek 926 milyar dolara geriledi. Fiyatı 18 ayın en düşük seviyesi olan 24 bin doların altını gören Bitcoin'in piyasa değeri şu sıralarda 460 milyon 230 bin dolar düzeyinde. Ethereum'un piyasa değeri 148,92 milyon dolar ve Tether'in piyasa değeri 72,18 milyon dolar seviyesinde.

Bitcoinde haftalık kayıp yüzde 24

Bitcoin fiyatında son 24 saatte yaşanan düşüş yüzde 10'a ulaşırken, fiyat 23 bin 750 dolara geriledi. Bitcoin'de son bir haftalık düşüş ise yüzde 24'e yaklaştı. Bitcoin fiyatları nisan ayının son haftasında 40 bin doların üzerindeyken haziran ayının başında ise 30 bin doların hemen üzerindeydi. Ethereum'un fiyatı ise son 24 saatte yüzde 15 gerilerken son bir haftalık kayıp yüzde 35'in üzerinde. Bugünki kayıp sonrası Ethereum'un fiyatı 1.200 doların altını gördü.