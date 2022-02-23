Kripto paralarda yükseliş atağı!

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen kriz kripto para birimleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta Bitcoin, 44 bin dolar seviyelerinden sert bir kayıp yaşamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması kripto para birimlerinde büyük düşüşlerin görülmesine yol açmıştı.

Bitcoin Dip Seviyeden Yönünü Yukarı Çevirdi

Geçtiğimiz gün Bitcoin, 36 bin 350 dolara kadar geri çekilerek şubat ayı başından bu yana en düşük seviyeye inmişti. Putin'in Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından Avrupa ve ABD’den Rusya’ya bir dizi yaptırım geldi.

Avrupa ve ABD, Rus bankaları ve Rusya hükümetine yakın iş insanlarına yönelik yaptırımları açıkladı. Ancak piyasalar Rusya’ya daha sert yaptırımların getirilmesini bekliyordu.

Açıklanan yaptırımların piyasa beklentilerini karşılayamaması sonrası Bitcoin dip seviyeden yönünü yukarı çevirdi.





Bitcoin Yüzde 6’Dan Fazla Primlendi

Bu gelişme sonrası kripto para piyasalarında risk iştahı arttı. Bitcoin bugün 38 bin 990 dolara kadar yükseldi. Şu dakikalarda Bitcoin, 38 bin 700 dolar seviyesi üzerinde işlem görüyor. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin, 24 saat içerisinde yüzde 6’nın üzerinde değerlendi.

Bitcoin’De Bu Seviye Kritik

Bitcoin bugün yükseliş gösterse de 40 bin dolar kritik direnç seviyesinin altında hareket ediyor. Analistler Bitcoin’de yükselişin ivme kazanabilmesi için 40 bin dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor.

Ethereum Yüzde 9’a Yakın Değerlendi

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum geçtiğimiz gün 2 bin 500 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra kayıplarını telafi etti. Ethereum bugün 2 bin 700 doların üzerinde seyrediyor. 24 saat içerisinde Ethereum yüzde 9’a yakın değer kazandı.

Kripto Para Piyasası Kayıplarını Telafi Ediyor

Geçtiğimiz gün 1.60 trilyon dolara kadar düşen kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 1.74 trilyon dolara kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte dijital varlıkların toplam piyasa değeri 24 saat içerisinde yüzde 8’den fazla arttı.

6 Aydan Fazla Tutulan Bitcoin Miktarı Rekor Kırdı

Ünlü kripto para analiz şirketi Glassnode tarafından yapılan değerlendirmeye göre yatırımcıların 6 aydan fazla süredir tuttuğu Bitcoin yaklaşık yüzde 76.5’lik rekor seviyeye ulaştı. Bu veri ayrıca Bitcoin’de düşüş yaşanmasına rağmen yatırımcıların panik satışı yapmadıklarını gösteriyor.

Glassnode ayrıca 10 yıldan fazla bir süredir yatırımcıların elinde tuttuğu mevcut miktarın 2.39 milyon Bitcoin olduğunu açıkladı.