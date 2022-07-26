Kripto paralarda son dakika gelişmesi! Önce tırmandı sonra sert düştü

Piyasalar Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklanırken kripto paralar doların güçlenmesiyle haftaya düşüşle başladı. Bitcoin akşam saatlerinde 5 gün aranın ardından yeniden 22.000 doların altını gördü. Dünyanın en büyük kripro parasındaki düşüş yüzde 3.5'i buldu.

Fed'in bu hafta, ABD'de haziranda yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine yükselen enflasyonu dizginlemek amacıyla politika faizinde 50 veya 75 baz puan artırıma gitmesi bekleniyor. Piyasalar bu kararı beklerken dolar haftaya güçlenerek başladı. Akşam saatlerinde Euro/dolar 1.02'nin altını gördü.

Bir yandan faiz artırımlarının devamı beklenirken diğer taraftan resesyon endişelerinin piyasaya hakim olmasıyla kripto paralarda ise zayıf bir risk iştahı gözleniyor.

Ethereum haftanın ilk gününe yüzde 1.59'luk düşüşle 1.516 dolardan başladı. Binance Coin yüzde 3.2 gerileyerek 352 dolara, Ripple ise yüzde 3.8'lik değer kaybıyla 0.34 dolara geriledi. Cardano yüzde 4.7, Solana yüzde 6.4, Dogecoin ise yüzde 5.5 düştü.

Son düşüşlerle kripto paraların toplam piyasa değeri bu sabah itibarıyla 1 trilyon 6 milyar dolara geriledi.

“Bitcoin’in 30 bin dolar üzerine çıkması zor”

Dünya'da yer alan habere göre; Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ayı piyasasının henüz sona ermediğini belirterek; “Yaşanan yükseliş tepkiden kaynaklanıyor. Bu nedenle yukarı doğru uzun bir yolculuğa çıktığımızı düşünmüyorum. Para girişinin yaşanmaması, aktif ve yeni hesap sayısında çok ciddi bir artış olmaması bize Bitcoin’in bu yükseliş sürecinin kısa süreli olduğunu gösteriyor. Bitcoin 23.300 ile 23.650 dolar arası bölgeyi kırmaya çalışıyor. Bu seviyelerin üzerine çıkmasıyla yaklaşık 26.500’lere kadar tepki göstermesini bekliyorum. Öte yandan Bitcoin, Terra öncesinde 35 bin civarındaydı. Terra olayı piyasadan 1,2 trilyon dolar para götürdü. Piyasada 1,2 trilyon dolar kayıpken yeniden 30 binin üzerine çıkmamız zor gibi gözüküyor” dedi.

Kripto Para ve Blockchain Uzmanı Helin Çelik, aşağı yönlü hareketlerde panik yapılmaması gerektiğini belirterek; “22.500- 23.500 benim için belirleyici bir bant aralığı. Buradan pozitif ayrışırsa 26.600 ve 28.800’leri görebiliriz. Kritik döngüden pozitif ayrışması 30 binlere yön çevirmesine neden olabilir. Aşağıda ufak tefek geri çekilmeler yaşanırsa panik yapmamak lazım. 20 binlerin altına çok sarkmadığı müddetçe bu seviyeler pozisyonları değerlendirmek için uygun olabilir” dedi.