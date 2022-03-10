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Ekonomi Kripto paralarda sert düşüş!
Ekonomi

Kripto paralarda sert düşüş!

Kripto para piyasasındaki aşırı oynaklık yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün yüzde 9’un üzerinde değer kazanan Bitcoin bugün itibarıyla yüzde 7’den fazla düşüş gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:53:00 -
Kripto paralarda sert düşüş!

Kripto para birimleri son günlerde gösterdikleri fiyat hareketiyle birlikte oldukça kararsız bir seyir izliyor. Bu hafta itibarıyla genel olarak 40 bin dolar seviyesinin altında seyreden Bitcoin geçtiğimiz gün keskin bir yükseliş kaydederek 42 bin 594 dolara kadar çıkmıştı. Bitcoin’de günlük değer kazancı yüzde 9’un üzerine çıkarken, piyasanın genelinde olumlu hava hakimiyetini sürdürüyordu.

Kripto Paralarda Rüzgar Tersine Döndü

Ancak bugün itibarıyla kripto para piyasası geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği kazancını büyük ölçüde geri verdi. Bitcoin, 40 bin dolar kritik destek seviyesinin altına sarkarak 38 bin 848 dolara kadar geri çekildi.

Bitcoin’de gerçekleşen sert hareketin etkisiyle birlikte günlük değer kaybı yüzde 7’nin üzerine çıktı. Bitcoin şu dakikalarda 39 bin 150 dolar seviyesi civarında hareket ediyor.

Ethereum’da Kayıp Hızlandı

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum da geçtiğimiz gün 2 bin 775 dolara kadar yükselerek yüzde 7.7 oranında artmıştı.

Bugün kripto para piyasasındaki negatif havanın etkisiyle birlikte Ethereum, 2 bin 572 dolara kadar düşerek yüzde 5’in üzerinde kayıp yaşadı. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 590 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Kripto Paraların Geneli Kırmizı Tarafta

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte kripto para piyasasının geneli kırmızı tarafa geçti. Geçtiğimiz gün 1.84 trilyon dolara kadar yükselen dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün 1.70 trilyon dolara düştü.

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