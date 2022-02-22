Kripto paralar tepetaklak!

Son haftalarda kripto para piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki krizdeydi. Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması olası bir işgal girişimi ihtimalini kuvvetlendirirken, Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların çatışmaları bölgede krizin tırmanmasına neden oldu.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki faaliyetlerine yönelik NATO ve ABD’den yapılan açıklamalar ise krizi küresel bir boyuta taşıdı. Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin tanınacağını açıklaması hisse ve kripto para piyasalarında büyük yankı uyandırdı.

Kripto Para Piyasaları Rusya Etkisiyle Çakıldı

Ukrayna krizindeki riskleri fiyatlayan kripto para piyasasında son günlerde kayıplar hızlanmıştı. Bitcoin geçtiğimiz hafta 44 bin dolar seviyelerinden yönünü aşağı çevirerek düşüşe geçmişti.

Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçıların yönetimini tanımasının ardından kripto paralarda satışlar derinleşti. Geçtiğimiz gün yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden Bitcoin’de düşüş bugün de sürüyor.

Bitcoin, 36 bin 350 dolar seviyesine kadar gerileyerek şubat ayı başından beri en düşük seviyeye indi. Şubat ayını genel olarak primli seyreden Bitcoin son 1 hafta içerisinde kazançlarının tamamını sildi.

Bitcoin’in ardından sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum bugün yüzde 2’nin üzerinde kayıp yaşıyor. Ethereum, 2 bin 500 dolara kadar geriledikten sonra bu seviye üzerinde tutunmaya çalışıyor.

100 Milyar Dolar Buharlaştı

Kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.71 trilyon dolar seviyelerinde bulunurken, Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bugün 1.61 trilyon dolara kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte kripto para piyasasında 100 milyar dolar buhar oldu.

ABD Borsalar Da Kayıpta

Jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi yatırımcıları riskli varlıklardan uzak tutarken güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte ABD hisse piyasalarında satışlar hızlandı. ABD’de Dow Jones endeksi yüzde 0.68 oranında düşüşle 34 bin 79 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0.72 azalışla 4 bin 348 puan, teknoloji hisselerini içeren Nasdaq endeksi ise yüzde 1.23 oranında kayıpla 13 bin 548 puan seviyesinden kapandı.

Özellikle son dönemde kripto para varlıklarda fiyatlama eğilimi geleneksel yatırım araçları ile benzerlik taşıyor. ABD borsaları ile kripto para birimleri arasında pozitif korelasyon dikkat çekiyor. Genel itibarıyla Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasında doğru orantılı bir seyir gözleniyor.