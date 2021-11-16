Kripto paralar resmen yere çakıldı! Sert düşüş sürüyor

ABD Başkanı Joe Biden, kripto para vergi raporlama zorunluluğunu içeren altyapı yatırım paketini imzaladı. Bu da kripto para işlemi yapanlar için yükümlülük getireceğinden kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandı. Bitcoin öncülüğünde başlayan düşüş Ethereum'la devam etti genel olarak kripto para piyasalarına yayılmaya başladı.

Madenciler endişeli

Piyasa katılımcıları, yapılan geniş tanımın kripto para madencileri ve piyasanın diğer taraflarını IRS'in raporlama zorunlulukları kapsamına sokacağından endişe ediyorlar.

Sert düşüş

Lider kripto para birimi Bitcoin 63 bin Dolar desteğinde tutunamadı ve düşüşünü sürdürdü. Gün içinde en düşük 60 bin 390 dolara gerileyen Bitcoin en yüksek de 64 bin 26 doları gördü. Saat 07:42 itibarıyla Bitcoin yüzde 4'ün üzerinde kayıpla 61 bin 331 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, 63 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin fiyatının 57-60 bin dolar aralığına kadar çekilebileceğini iddia ederken teknik göstergelerin hala Boğa piyasasına işaret ettiğini de vurguluyorlar.