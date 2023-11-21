Kripto parada yatay tablo

Son yılların en önemli kazançlı yatırımı olarak değerlendirilen kripto para yıllık bazda yatırımcısına yüzde yüzün üzerinde kazanç sağlarken son birkaç haftalık yükselişinin ardından rallisini frenlemiş görünüyor...Haftayı pozitif kapatarak üst üste 5 haftalık bir yükseliş serisi yakalayan Bitcoin, dün de haftanın ilk işlem gününü bir miktar pozitif kapattı. 37.000 doların üzerindeki seyrini sürdüren Bitcoin bu sabah saatlerinde 37.300 dolar civarından alıcı buldu. Ethereum'daki tabloya baktığımızda da 2000 doların üzerindeki seyrini koruduğunu şahit olduk. Şu saatlerde ise 2007 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Altcoinlerde durum nasıl?

Altcoinlerde ise genel olarak yatay-pozitif bir görünüm söz konusu. Piyasanın genel değeri 1,42 trilyon dolar değerinde bulunurken günlük hacimlerde ise son dönemlerdeki ortalama olan 40-50 milyar dolar seviyelerine dönüş gerçekleşti.

Piyasayı etkileyen süreç

ABD ile Binance borsası arasında bir süredir devam eden davanın bitirilmesi konusunda ABD’nin Binance’den 4 milyar dolarlık bir ceza istediği haberleri yayıldı.Piyasanın bu gelişmeye tepkisi anlık olarak bir miktar negatif olsa da daha sonra yatay bir seyre bürünerek kayıplarını geri aldı. Eğer bu iddialar kuvvetlenir ve resmi kaynaklardan da yayılır hale gelirse piyasanın üzerinde daha önemli bir baskı oluşturabilecek.