Kripto para yatırımcıları dikkat! Bitcoin Türkiye’de…

Bitcoin, gün geçtikçe popülerliğini artıyor. Kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin kripto paralara yöneldiği söyleyen Blockhain Teknolojileri Uzmanı Dr. Bora Erdamar, "Kazanç elde etmek isteyenlerin risk iştahı arttı. Kötü niyetli kişiler, dolandırıcılık için halkın ilgisini kötüye kullanıyor. Dünyada ve Türkiye'de güven oluşturmuş borsalar üzerinden işlem yapın. Bankadan kredi çekip evi ve arabayı satıp kripto para almak iyi değildir, sonu hüsranla sonuçlanabilir" dedi.

Kripto para yatırımcıları dikkat

Bahçeşehir Üniversitesi'nden (BAU) BlockhainIST Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, son dönemde popüler olan başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara yönelik bilgi vererek, kısa yoldan zengin olmak hayalleri kuran yatırımcıları dolandırıcılığa karşı uyardı.

"Bitcoin'in patronu yok"

Bitcoin'in kripto paraların ilki olduğunu söyleyen Erdamar, "Merkeziyetsizdir, yani patronu yoktur. Çıktığı günden beri sürekli değer kazandığı için dünya genelinde insanlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Tabi kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin de hayallerini süslüyor. Bitcoin'in çok yeni ve riskli bir yatırım aracı olduğunu bilmek gerekiyor. Riskli bir yatırımın sadece yüksek getiri değil yüksek kayıp potansiyeli taşıdığının da altını çizmeliyiz" diye konuştu.

Kazanç elde etmek isteyenlerin risk iştahının arttığını vurgulayan Erdamar, "Bunu kurumlarda da görüyoruz. Önemli yatırım kuruluşları da portföylerinde kripto paralara yer veriyor. Kripto para alımı, satımı için hem Türkiye'de hem de dünyada repütasyonu (itibar, saygınlık) oturmuş, belli başlı kripto para borsaları var, bu borsalar üzerinden işlem yapılmasını öneriyorum. Asla ve asla kişi olarak birilerinin 'bana şu kadar paranızı verin, sizin için şu kadar bitcoin alırım, yüksek kazançla size geri öderim' gibi söylemlere kanmayın. Ne yazık ki kripto para ekosisteminde potansiyel yüksek olduğu için kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık için halkın ilgisini kötüye kullandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İyi araştırın, temkinli olun"

Yumurtaları hiçbir zaman tek sepete koymamak gerektiğini belirten Erdamar, "Tek bir kişiye ya da kuruma güvenmekten öte farklı ürünlere, farklı kurum ve kişiler üzerinden ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Asla ve asla bankadan kredi çekip, evi ve arabayı satıp kripto para almayın. Bu iyi değildir, sonu hüsranla sonuçlanabilir. Kısa dönemli kara kapılıp, büyük hayaller kurmak yerine temkinli olmak, yatırılan projeleri araştırmak, nasıl çalıştığı anlayarak yatırım yapmak lazım" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, "Kripto para teknolojisi daha da yaygınlaştıkça, halkın bu alanda daha iyi yatırım yapmasına olanak sağlayacak projeler geliştikçe ki çok fazla çalışma yapılıyor zamanla daha iyi bir dengeye oturacaktır. İlginin yüksek olması çok önemli yeter ki bu bilgiyle desteklensin" diye konuştu.