Kripto para piyasası yine tepe taklak oldu: Bitcoin'den sert düşüş!

Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar bugün de birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kripto paralarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

FED’in açıklamaları etkiledi

Fed'in hala son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonla mücadele için tüm araçlarını sonuna kadar söyleyen Powell, bunun ekonomide bazı zorluklar olarak yansıyacağını da ekledi.

"Yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürecek olsa da, hane ve işletmeler için acı verici yönleri de olacak. Bunlar enflasyonu düşürmenin talihsiz yan etkileri. Fakat fiyat istikrarını sağlayamazsak daha büyük acı çekeceğiz."

Powell'in faiz oranında artışın devam edebileceği yönündeki açıklamaları, beklendiği gibi riskli varlıkları olumsuz etkiledi.

Yahoo Finance verilerine göre S&P 500 yüzde 1,57, Nasdaq ise yüzde 1,91 düşerken, gün içerisinde 21.870 dolara kadar yükselen Bitcoin ise kısa sürede itibarıyla 20.812 dolar civarında seyrediyor.