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Ekonomi Kripto para piyasası fena sallandı! Hepsi çakıldı
Ekonomi

Kripto para piyasası fena sallandı! Hepsi çakıldı

Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi Bitcoin, sabah saatlerinde 59 bin dolardan 50 bin 900 dolar düzeyine kadar düşerek kripto para piyasalarında adeta depreme neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 08:51:00 - 2021-04-18 08:52:17
Kripto para piyasası fena sallandı! Hepsi çakıldı

Bitcoin için geceden beri hafif düşüş gözlemleniyordu. Bitcoin’de yaşanan bu düşüş bir çok alt coininde çakılmasına neden oldu.

Bitcoin'in sert geri çekilme hareketiyle beraber, Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot, Stellar gibi büyük alt coinlerde yüzde 20'yi aşan değer kaybı yaşandı. Türkiye'de bir çok yatırımcının ilgisini çeken daha küçük alt coinlerde düşüşe eşlik etti.

Holo ve Bittorent de çakıldı

Özellikle Türkiye'de bir çok kripto para yatırımcısının alım satım yapmasıyla öne çıkan HOLO (HOT), Bittorent (BTT) için de kayıp büyük oldu. Gece 0.074 bandında hareket eden BTT, 0.062 liraya, HOT ise 0.154 bandında hareket ederken, 0.139 TL'yi gördü.

2021 yılında özellikle altın, döviz ve borsa gibi yatırım araçlarının belli bir bant hareketinde sıkışık seyir izlemesi, yatırımcıları alternatif getiri arayışına itti.

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