Kripto para piyasası çöktü: Yüzde 25-30 oranında değer kaybetti!

Milyarlarca doların yatırıldığı kripto para piyasalarında akıl alamaz bir düşüş yaşandı. Bitcoin ve alt coinlere yatırım yapan milyonların gözü piyasalara çevrildi. Bir gecede yaklaşık yüzde 25 düşüş yaşayan yatırımcılar Bitcoin ve alt coinler ne zaman yükselecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

1.79 milyar dolarlık likide!

Büyük düşüşün verilerini incelediğimizde son bir saat içinde 1.79 milyar dolarlık Bitcoin long pozisyonunu likide edildiği görülüyor.

Bitcoin fiyatı

Gün içinde yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Öte yandan, piyasadaki volatilite de dikkat çekti. Buna göre Bitcoin fiyatı, 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalandı.

Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Eteryum, 3 bin 500 doların altını test etti.

Bu durumların sürekli yaşandığına dikkat çeken uzmanlar kripto para konusunda yatırımcıların temkinli olması gerektiğine dikkat çekiyor.