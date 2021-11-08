Kripto para piyasaları resmen uçuşa geçti! İşte son durum

Haftanın ilk gününe hızlı bir yükselişle giren kripto para piyasalarının değeri, son 24 saate 4.2 arttı. Piyasaların toplam değeri ise 3 trilyon doların üzerine çıktı. Bitcoin 8 saatte yüzde 6'lık yükseliş yaşadı.

İlk kez 3 trilyon odların üzerinde!

Kripto para piyasası ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı. Piyasalar 2 trilyon dolar barajını Nisan ayının başında geçmişti. Saat 9.50 itibariyle Bitcoin yüzde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 66 bin 250 dolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 41.34'e geldi.

Ethereum da yükselişe geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 4.5 artarak 4 bin 771 dolar oldu.

Ripple cephesinde de hızlı bir yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 10 artarak 1.3 dolara geldi. Dogecoin'deki yükseliş de yüzde 5 civarında yaşandı. DOGE'un fiyatı 27 cent'i geçti.