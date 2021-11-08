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Kripto para piyasaları resmen uçuşa geçti! İşte son durum

Güvenilirliği tartışma konusu olan kripto paralar yükselişine devam ediyor. Haftaya hızlı bir çıkışla giren kripto para piyasaları, ilk kez 3 trilyon doları geride bıraktı. Bitcoin 8 saatte yüzde 6'lık yükseliş yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:05:00 -
Kripto para piyasaları resmen uçuşa geçti! İşte son durum

Haftanın ilk gününe hızlı bir yükselişle giren kripto para piyasalarının değeri, son 24 saate 4.2 arttı. Piyasaların toplam değeri ise 3 trilyon doların üzerine çıktı. Bitcoin 8 saatte yüzde 6'lık yükseliş yaşadı.

İlk kez 3 trilyon odların üzerinde!

Kripto para piyasası ilk kez 3 trilyon dolar barajını aştı. Piyasalar 2 trilyon dolar barajını Nisan ayının başında geçmişti. Saat 9.50 itibariyle Bitcoin yüzde 7 yükseldi. BTC'nin fiyatı 66 bin 250 dolar seviyesine çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 41.34'e geldi.
Ethereum da yükselişe geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 4.5 artarak 4 bin 771 dolar oldu.
Ripple cephesinde de hızlı bir yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 10 artarak 1.3 dolara geldi. Dogecoin'deki yükseliş de yüzde 5 civarında yaşandı. DOGE'un fiyatı 27 cent'i geçti.

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