Kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi
İstanbul'da kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı.
Aramada, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz bulundu.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem uygulandı.