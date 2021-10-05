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Yerel Kripto para madencileri yakayı ele verdi! Değeri tam 1.5 milyon lira
Yerel

Kripto para madencileri yakayı ele verdi! Değeri tam 1.5 milyon lira

İzmir'de kripto para mandenciliği yapılan işyerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından baskın düzenlendi. Madenclikte kulanılan 1.5 milyon lira değerindeki cihazlara el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 14:44:00 -
Kripto para madencileri yakayı ele verdi! Değeri tam 1.5 milyon lira

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Kısık Sanayi Bölgesindeki bir iş yerinde kripto para madenciliği yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmanın ardından ekipler, adrese baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 22'şer kripto para üretim cihazı ile bilgisayar anakartı, 19 adet 4 GB RAM, 20 işlemci, 38 güç kaynağı, 320 ekran kartı, 28 adet 32 GB taşınabilir bellek, 24 soğutucu fan ele geçirildi. Adreste bulunan A.B. ve M.B. gözaltına alındı.

Değeri 1.5 milyon lira!

Ele geçirilen malzemelerin gümrük kaçağı ve piyasa değerinin 1 milyon 522 bin lira olduğu bildirildi. "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa aykırılık" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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