Kripto para kral olacak!

Toplam gücü 21 milyon adetle sınırlı olan Bitcoin tükendiği zaman, para arzının zirvedeki enflasyonu yenmeye devam etmek için yükseleceğini ve faiz oranları mevcut durumda kalırsa, merkez bankaları için dijital para birimlerinin geriye kalan tek seçenek olacağını belirten Necmettin Batırel, "Bu da Bitcoin’in bir 'değer deposu', değiştirilemeyen bir 'yedek varlık' olduğunu ortaya koyacak. 1 Bitcoin bugün 41 bin dolardan işlem görüyor. Fiyat kısa vadede 50, orta vadede 100 bin lira olarak gösteriliyor. Ne dersiniz paraları Bitcoin’e mi yatıralım?" dedi. Batırel, Türkiye gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Rusya mali yaptırımlar çerçevesinde SWIFT (uluslararası ödeme) sisteminden çıkarıldı. Avrupa ve Amerika, ülkelerindeki banka hesaplarına el koydu...

Bitcoin’e büyük kapı açıldı. Zira kripto paraları kontrol altına almak imkânsız. Kanada hükûmeti koronavirüse karşı protesto eyleminde bulunanların banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan dondurmuştu. Ama insanlar sınır ötesine bu hesaplarını kripto parayla kaçırdı, Ukrayna'da da aynı yöntem kullanıldı. Hükûmetler istemeden de olsa kripto paraların ödeme sistemi olarak kullanılmasına izin veriyor. Eli kolu bağlanan ve ödemelerini gerçekleştiremediği için temerrüde düşmek üzere olan Rusya, potansiyel olarak Bitcoin'le petrol için ödeme kabul edeceğini açıkladı...

Buna Çin de katılıyor. Dünya yeni bir para sistemine kavuşmak üzere mi?.. Sanal para ile ödemelerin hızla yayılması doları tahtından indirebilir mi?

Bitcoin bir bilgisayar ağı olduğu kadar bir varlık olarak da çok güçlü. Teknoloji bağlantılarıyla dünya çapında dağılmış durumda. Kimsenin kontrol edemediği bu küresel tarafsız para birimine sahip olabileceğimiz bir dünya düşünebiliyor musunuz? Hiç kimse manipüle edemez. Hiç kimse daha fazlasını basamaz. Dijital para ile Bitcoin'i karıştırmayın...

Dijital paralar bir otorite tarafından çıkarılmakta ve kontrol edilmektedir. Dolayısıyla dijital paralar merkezî bir yapıdadır. Kripto paraların arkasında ise bir otorite yoktur, kontrol edilemez. Dijital paralar ile gerçekleştirilen işlemler kullanıcılar tarafından gerçek kimlikleri ile yapılabilmektedir. Dolayısıyla işlemler gizli değildir. Kripto paralar ile işlemler şifrelemeyle gerçekleştiği için tamamen gizlidir.

Batı dünyası Rusya’yı cezalandıracağım derken, Bitcoin’e resmiyet kazandırmanın yolunu açtı. Savaş bitse dahi yaptırımlar devam edecek. Bu demek oluyor ki, kripto para kullanımı giderek yaygınlaşacak. Rusya Maliye Bakanlığı, ülkede kripto para birimlerini yasal hâle getirecek bir tasarı sundu. Yasal çerçevede kripto para ticareti gerçekleştirecek kuruluşlar için lisanslama düzenlemesi yapılacak. Hazırlanan tasarıda en dikkat çekici ayrıntı ise kripto para birimlerinin Rusya Federasyonu’nun para birimi olmayan bir ödeme aracı olarak tanımlanıyor.

Hükûmetlerin en büyük hatası bugüne kadar kendi para birimlerinin değerini korumak amacıyla kripto paralarla ilgili yasal düzenlemeyi yapmamış olmaları. Toplam gücü 21 milyon adetle sınırlı olan Bitcoin tükendiği zaman, para arzı artmayı durduracak mı? Hayır. Zirvedeki enflasyonu yenmeye devam etmek için yükselecek ve faiz oranları mevcut durumda kalırsa, merkez bankaları için dijital para birimleri geriye kalan tek seçenek olacak. Bu da Bitcoin’in bir “değer deposu”, değiştirilemeyen bir “yedek varlık” olduğunu ortaya koyacak. 1 Bitcoin bugün 41 bin dolardan işlem görüyor. Fiyat kısa vadede 50, orta vadede 100 bin lira olarak gösteriliyor.

Ne dersiniz paraları Bitcoin’e mi yatıralım?.. (…)"