  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 'Kripto para' çetesi çökertildi
Dünya

'Kripto para' çetesi çökertildi

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), kurbanlarının sim kart bilgilerine erişerek milyonlarca dolar kripto para çalan hacker çetesine yönelik operasyonda 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:28:00 -
'Kripto para' çetesi çökertildi

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, şebekenin çoğunlukla internet fenomeni, sporcu, müzisyen gibi ünlüleri veya aile bireylerini hedef aldığı belirtildi.

Şebekenin sim kart bilgilerine eriştikleri kişilerin hesaplarındaki 100 milyon dolardan fazla kripto parayı kendi hesaplarına geçirdikleri açıklandı.

Europol'ün koordinasyonunda ABD, Malta ve Belçika güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde 8'i ABD'de, biri Belçika'da ve biri Malta'da olmak üzere toplam 10 hacker gözaltına alındı.

Europol, sim kart bilgilerinin ele geçirilmesine karşı telefon yazılımlarının güncel tutulması, şüpheli e-posta ve mesajların cevaplanmaması, internet siteleriyle paylaşılan kişisel verilerin sınırlı tutulması ve telefondaki hesapların iki aşamalı doğrulama yöntemiyle korunması tavsiyesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın dediği gün geldi çattı... Müjde açıklanıyor! İşte tahminler
Gündem

Erdoğan'ın dediği gün geldi çattı... Müjde açıklanıyor! İşte tahminler

Gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü açıklayacağım" dediği müjdeye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın ..
CHP'de iki isim daha istifa etti!
Siyaset

CHP'de iki isim daha istifa etti!

CHP'de Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin istifasının ardından eski genel başkanlarla görüşen 3 eski milletvekilinden ikisi Mev..
Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay