Kripto para borsasını sarsacak gelişme: İflas etti, el koyuldu ama FTX, devasal satışa hazırlanıyor! İlginç yatırım stratejisi!

İflas eden kripto borsası FTX, son zamanlarda yaptığı satışlarla önceki iflas durumunu aşmaya çalışıyor.

En son yayımlanan bilgilere göre şirket, kripto türevleri platformu LedgerX'i 50 milyon dolara Miami International Holdings Inc'in (MIH) bir yan kuruluşuna satmak için anlaşmaya vardı.

FTX, satışın gerçekleşmesi için 4 Mayıs'taki bir duruşmada ABD iflas mahkemesinden onay almaya çalışacak.

Anlaşma hakkında konuşan FTX CEO'su John Ray, "Paydaşlara geri ödeme sağlamak için varlıklardan para kazanmaya yönelik süregelen çabalarımızın bir örneği olan MIH ile bu anlaşmaya varmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

FTX, kasım ayında iflas başvurusunda bulunmuştu ve o zamandan bu yana 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri almaya çalışıyor. Şirket, bu çabanın bir parçası olarak varlık satmaya devam ediyor. Yakın zamanda, Web3 girişimi Mysten Labs'daki hisselerini 95 milyon dolara sattıklarını açıklamışlardı.

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