Dünyada artan kömür fiyatları, beklenmedik anda rekor kıracak! Türkiye kömür rezervi: 21 milyar ton ekonomiye kazandırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nin ikinci gününün açılışında, “Yerli kaynağımız kömürden milli çıkarlarımız doğrultusunda temiz kömür teknolojileriyle sonuna kadar faydalanmalıyız.

Dünyada 2023 yılında kömür talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak. Kömür, dün, bugün ve gelecekte de enerji karmalarındaki payını koruyacak” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kömür Birliği’nin uluslararası partnerliğinde Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından düzenlenen 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, “Enerjide arz güvenliği açısından kömürün ülkemiz için kritik öneme sahip bir maden olduğunu hepimiz biliyoruz.

Global anlamda bakıldığında dünyada büyük ölçüde sera gazı salımı yapan ülkeler kömür üretimlerini 2050-2060’lı yıllara kadar sürdüreceklerini deklare ederken, yüzde 0,2’lik kirletme payına sahip bir ülke olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, yerli kaynağımızdan milli çıkarlarımız doğrultusunda sonuna kadar faydalanmalıyız.

Daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilebilmesi için sürekli ve kesintisiz enerji arzı sağlayan kömürden enerji üreten santraller gibi baz yük santrallerin kurulu gücünün artırılması gereklidir” şeklinde konuştu.

Avrupa kömüre döndü

Rusya – Ukrayna krizinin neden olduğu belirsizliklerin doğal gaz ve elektrik fiyatlarında hızlı ve rekor seviyede yükselişlere neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kalaycı “Avrupa’nın kış aylarında kömür kaynaklı enerji üretimine ağırlık vermesi bekleniyordu. Özellikle Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Polonya, Macaristan, Çekya ve Yunanistan’ın kömürden daha fazla elektrik üretimine yöneleceği öngörülüyordu nitekim öyle de oldu.

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Ülkemizde yılda yaklaşık 40 milyon ton kömür ithal ettiğimiz bir ortamda, bunun önüne geçebilmek için, en kaliteli kömürlerimizi en kısa sürede üreterek 2018 yılında 100 milyon ton sınırını aştığımız kömür üretimimizi çok daha fazla artırmak zorundayız. İthal kömürde yaşanan yüksek fiyat artışı ve enerjide dışa bağımlılıkla mücadele, ülkemizde yerli kömüre olan talebi de artırdı ve artırmaya devam edecek” diye konuştu.

2040 yılında bile payını koruyacak

Prof. Dr. Kalaycı sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası Enerji Ajansı’nın yenilenebilir ya da alternatif yakıtların kullanımlarının artacağı ve enerji verimliliğine ya da karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çabaların geliştirileceği öngörülerine dayalı olan iyimser senaryosunda bile kömürün 2040 yılında küresel enerji arzı içerisindeki payını nispeten koruyacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda yeni alternatif enerjilerin fosil kaynaklardan uzaklaşılarak enerji ihtiyacını tam olarak karşılayamayacağını biliyoruz. Karbon Çağı devam ettiği sürece kömür de kullanılmaya devam edecek. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan rapora göre, dünyada kömür tüketiminin artarak, yaklaşık on yıl önce ulaştığı rekor seviyeye geri dönmesi, hatta kömür talebinin 2023’te tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.”

Temiz kömür teknolojileri

Prof. Dr. Kalaycı, “Linyitlerimizin çevresel faktörler, maliyet ve satışlar yönünden tamamının kullanılabilir olması için yenilikçi teknolojilerle iyileştirilmesi, emisyon ve diğer çevre kirliliği yaratan özelliklerinin bertaraf edilmesi gerektiği açıktır. Bu ancak “Temiz Kömür Teknolojileri” ile mümkün olur” açıklamasını da yaptı.

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi sona erdi.

YK Enerji'den yapılan açıklamaya göre, 24-25 Nisan'da düzenlenen zirvede Türkiye'deki kömür rezervlerinin ekonomiye kazandırılması konusu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdürü Serhat Dinç, 2014 yılındaki özelleştirmenin ardından yapılan yatırımlarla santrallerin kapasitesinin yüzde 64'ten yüzde 83'e çıkarıldığını ve 280 milyon avroluk yenileme projesiyle atık yönetiminde Avrupa Birliği standartlarının ötesine geçildiğini kaydetti.

Santralde yapılan yenileme yatırımlarının dışında maden bölgesinde de ciddi projelerin hayata geçirildiğini belirten Dinç, "Madencilik faaliyetinin bittiği alanların dekapajını tamamlayarak ağaçlandırıyoruz. Tarıma yeniden kazandırılan bölgelerdeki zeytin ağaçlarımızın sayısı 22 bini geçti ve yılda 40 tona yakın zeytin elde ediyoruz. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2,5 milyon ağaç dikimi yaptık. İmzaladığımız protokol doğrultusunda bu sayıyı 2025 yılına kadar 5 milyona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Zirveye Enerji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı Leman Çetiner, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı da katıldı.

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