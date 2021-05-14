  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail Gazze'yi tekrar bombalamaya başladı
El-Şuruk Kulesi’nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İbrahim Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir
Irak Başbakanı Kazımi'den dikkat çeken karar
Ekonomi Kripto para borsasında büyük şok! Binance'a operasyon
Ekonomi

Kripto para borsasında büyük şok! Binance'a operasyon

Bitcoin'de Elon Musk'ın açıklaması sonrası yaşanan sert düşüşün ardından kripto para piyasasında bu kez de Binance şoku yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 07:25:00 -
Kripto para borsasında büyük şok! Binance'a operasyon

Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın dün yaptığı açıklamadan sonra Bitcoin fiyatlarında sarsıldı. Kripto para piyasasında bu kez de Binance'ye çılan soruşturmanın şokunu yaşıyor.

Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.

Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

Twitter ve geleneksel medya mülakatlarında token'ları öven CEO Changpeng Zhao'nun yönettiği Binance, 2017'de kuruldu ve bugün rakiplerinin önüne geçmiş durumda...

Binance de faaliyet gösterdiği alandaki diğer firmalar gibi büyük ölçüde devlet denetiminin dışında...

Cayman Adaları'nda tüzel kişiliği bulunan ve Singapur'da ofisi bulunan Binance'in birden fazla genel merkezi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Aydın Doğan artığı" Ertuğrul Özkök'ten Ramazan Bayramı için rezil tavsiye

Hürriyet'te köşe karalayan "Aydın Doğan artığı" Ertuğrul Özkök, Ramazan Bayramı için aklınca tavsiyelerde bulundu. Özkök'ün yazısındaki "şar..
Seçimlerde ikinci turu düşünenler üzülecek! Son anket sonuçları açıklandı
Siyaset

Seçimlerde ikinci turu düşünenler üzülecek! Son anket sonuçları açıklandı

AK Parti'nin Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçimlerde ikinci turun görünmediğini belirterek "AK Parti'nin oy oranı ..
Kuruluş Osman'dan nefes kesen fragman
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen fragman

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu yeni tanıtımda Osman Bey'in "O vakit onun ciğerini söker..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay