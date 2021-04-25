Kripto para borsalarına para kaptıranlar paralarını geri nasıl alacak?

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, binlirce vatandaşın parasına göz dikti. Krpito para üzerinden alın teri dökmeden kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenler, Faruk Fatih Özer'in kendierini dolandırılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kripto para mağduru binlerce vatandaş şimdi giden paralarına mı üzülsün yoksa, şifrelerini Faruk Fatih Özer gibi düzenbazlara teslim ettiklerine mi üzülsün. Özer'in yurtdışında yakalanıp paketlenmesi için kırmızı bülten çıkartıldı. Peki paralarını kripto para borsasında kaybedenler bundan sonra ne yapmalı?

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat, “Kimileri borsayı kuruyor, medyaya çıkıyor, kurumsallık görüntüsü veriyor. Kimilerinin sadece internet sitesi var. Kullanıcıların bu konuları bilecek kadar finansal okuryazarlığı olması gerekir. Bu piyasayı bu ekosistemi bilmeden buraya girmek büyük bir risk. Zaten devletlerin bir garantisi yok. Riski tamamen siz yükleniyorsunuz. Bu riski iyi hesaplamadan bilinçsizce girdiğinizde bunun cezasına katlanmak zorunda kalabiliyorsunuz” dedi.

Hürriyet’e konuşan İsmail Hakkı Polat, Thodex mağdurları ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: “Mağdurların öncelikle yapmaları gereken sükûnetle beklemek. Bu kuruluşun banka hesaplarına el konuldu. Buradaki paralar mağdurlara dağıtılacak. Bunu da bir umut olarak söyleyebilirim. İkincisi, sadece bankalardaki paralar değil kripto varlıklar üzerindeki adli makamların açıklamalarını ve yaptırımları da beklemek lazım. Eğer bu varlıklara da el konulabilirse veya blokaj konulduysa bunlar da geri alınarak sahiplerine iade edilebilir. Bu bir nevi acı bir ders olmalı.”

Kripto para borsasına para yatıranlar neye dikkat etmeli?

İsmail Hakkı Polat, “Ödenmiş sermayesinin olup olmadığına, o sermayenin nasıl kullandığına baksınlar. işlem hacimlerinin durumunu kontrol etsinler. Böyle bir yapıda siz işlemlerinizi yaptıktan sonra coinlerinizi alıp kendi cüzdanınıza çekmeniz temel tavsiyedir” dedi. Yerli borsaların avantajı olduğunu kaydeden İsmail Hakkı Polat, “Sıkıntı halinde Türk mahkemelerinde hak aranacak bir hukuki altyapı var. Konu, Ticaret Kanunu’na tabi. Ama Sermaye Piyasaları Kanunu’na tabi olursa altyapısı daha da güçlenecek. Bu borsaları sermaye piyasalarına entegre edecek düzenlemelerin yapılması gerekir” diye konuştu.