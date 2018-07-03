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Kripto para Bitcoin'in kurucusundan gizemli mesaj

Günümüzde gittikçe önem kazanan ve ilginin arttığı kripto paranın ilk üyesi Bitcoin'in kurucusu olduğu iddia edilen kişi tarafından gizemli bir mesaj yayınlandı.

03 Temmuz 2018 Salı 11:05
Kripto para Bitcoin'in kurucusundan gizemli mesaj

29 Haziran günü yayına giren garip bir internet sitesi, bir dönem değeri 20 bin dolara kadar çıkan Bitcoin’in gerçek kimliği henüz tespit edilemeyen kurucusu Satoshi Nakamoto ile bağlantılı olabileceği iddia edildi.

NakamotoFamilyFoundation.org uzantısıyla yayın hayatına başlayan bu internet sitesinde kullanıcıları, Bitcoin'in kurucusu tarafından kaleme alındığı izlenimi verilen kısa bir metin karşılıyor.

Sitede, “En çok sorulan sorular ve cevaplardan bazılarıyla birlikte kısa bir hikaye. İnsanların ve gerçeklerin bilinmesini istedim.” cümlelerinin ardından, söz konusu hikayenin yer aldığı 21 sayfalık bir PDF dosyası bulunuyor.

İnternet sitesinde Nakamoto’nun gizlediği bir mesajda söz konusu hikayenin bulunacağı kitabın adı ortaya çıkıyor.

Bu mesaj, Nakamoto tarafından kriptogramla korunuyor.

DAVRANIŞ VE GÖRÜŞ ZITLIĞI

Bulmacanın çözümüyle ulaşılan kriptogramın cevabı ise “honne and tatemae” oluyor. Bu söz öbeği Japonca’da “kişinin gerçek duyguları ve arzuları ile kamusal alanda sergilediği davranış ve görüşleri arasındaki zıtlığı” demek.

Yani Nakamoto, kimliğini gizlemek istemediğini, ancak kamusal alanda bunu yapmak zorunda olduğunu söyleyerek bir zıtlık yaşadığını bildiriyor.

Mesajda henüz bitirilmemiş bir kitaptan da bahsediliyor. Bu kitabın bir metafor mu olduğu ya da gizemli mucittin hayatını anlatan bir biyografi mi olacağı sorusu hala cevap bekliyor.

BITCOIN'IN KURUCUSU ELON MUSK MI?

Son yıllarda pek çok kişiye mal edilen ancak kim tarafından kurulduğu hala bir gizem olan Bitcoin'in arkasındaki isim hala netlik kazanmış değil. Bu isim ile ilgili pek çok isimin adı geçiyor, bunlardan biri de Elon Musk.

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı planlayan Elon Musk, Bitcoin'in arkasındaki isim olabilir.

2015 yılında SpaceX’teki görevinden ayrılan Sahil Gupta isimli bir çalışan, elde ettiği bulgular ve mevcut söylentilerden hareketle Musk’ın Bitcoin'in kurucusu olduğunu iddia etmişti.

YAPAY ZEKA KANITLADI

Emma isimli, yazı tanımlama üzerine programlanmış yapay zeka, Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun Elon Musk olmadığını kanıtlamıştı.

Eski çalışanının iddiası üzerine Musk da konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Elon Musk kişisel Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti: “Bu doğru değil. Bir arkadaşım bana birkaç yıl önce biraz BTC (Bitcoin) gönderdi, ancak nerede olduğunu bilmiyorum.

 

Kaynak: NTV

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:05
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